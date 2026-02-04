グループBLACKPINK（ブラックピンク）のメンバーであるロゼが、1日（現地時間）に開かれた第68回グラミー賞でオープニング公演を行った感想をファンに伝えた。

ロゼは3日、自身のインスタグラムを通じて「グラミー賞のオープニング公演ができて本当に楽しかった」とし、「光栄で夢のような出来事だった。本当に信じられない」と喜びを綴った。

ロゼは授賞式の後、ブルーノ・マーズと隣合わせで座りピザをかじる写真を公開し、「生涯最高の夜だった」と語った。

ブルーノ・マーズもこの日、自身のインスタグラムにロゼと一緒にいる写真を公開し、「心から楽しませてくれたすべてのグラミー関係者の方々に感謝する。受賞者の方々、全員おめでとう」と投稿した。

ロゼはグラミー授賞式のオープニングステージで、ブルーノ・マーズとコラボレーションしたヒット曲『APT．』を披露した。

ロゼは横でギターを弾くブルーノ・マーズの頬に軽くキスをした後、リズムに乗りながら軽快にパフォーマンスを行った。ギター演奏を披露するマーズの前で膝をついて歌い、エネルギーを注ぎ込む姿も見せた。

授賞式に参加したポップスターたちもステージを楽しんだ。公演の途中、ビリー・アイリッシュが歌を口ずさみ、ラテンポップスターのバッド・バニーやマイリー・サイラスが拍手を送る姿がカメラに捉えられた。

授賞式のMCを務めるトレバー・ノアは、ロゼとマーズを紹介する際、『APT．』が韓国の飲み会ゲームからインスピレーションを得た歌だと言及した。

ロゼの『APT．』は、主要部門（本賞）である「年間最優秀楽曲」と「年間最優秀レコード」をはじめ、「最優秀ポップ・パフォーマンス（デュオ／グループ）」まで3部門にノミネートされたが、受賞には至らなかった。