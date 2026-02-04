米国が中東に最近配備した空母に3日（現地時間）、イランの無人機（ドローン）が接近し、米戦闘機がこれを撃墜した。米国とイランが6日の会談を通じて核協議をはじめ外交解決策を摸索する中、会談を3日後に控えて米軍を狙ったイラン軍の挑発が発生し、中東地域の緊張がまた高まっている。

米中央軍司令部はこの日、空母「エイブラハム・リンカーン」に攻撃的に接近したイラン無人機シャヘド−139ドローンを米海軍戦闘機が撃墜したと明らかにした。「リンカーン」は当時、イラン南部の海岸から約500マイル（800キロ）離れた海上を航海中だった。「リンカーン」から発進した米軍F−35戦闘機がこの無人機を撃墜し、この過程で米軍兵士と装備の被害は発生しなかったという。

中央軍司令部のティム・ホーキンス報道官は声明で「国際海域で作戦中の米軍は緊張緩和措置を取ったが、イランのドローンは引き続き艦艇に向かって飛行した」とし「『リンカーン』所属のF−35戦闘機が空母と乗組員を保護するためにドローンを撃墜した」と経緯を説明した。

◆イスラム革命防衛隊、米タンカー拿捕の動きも

中央軍司令部は撃墜の数時間後、ホルムズ海峡を航海中だった米タンカーがイラン革命防衛隊（IRGC）の兵力から脅威を受ける事態も発生したと明らかにした。イラン革命防衛隊所属の船舶2隻と「モハジェル」ドローン1機が米国籍タンカー「ステナ・インペラティブ」に接近し、乗船・拿捕の動きを見せたという。これに対し米海軍の駆逐艦「マクフォール」が現場に出動し、米タンカーは護衛の中で安全に航海したと、中央軍司令部は伝えた。

今回の事件は昨年6月の「ミッドナイトハンマー」作戦と呼ばれる米軍のイラン核施設空襲以降、米国とイランが約8カ月ぶりに核交渉をすることにした中で出てきた。米国のスティーブ・ウィトコフ中東特使とイランのアッバス・アラグチ外相は6日にトルコ・イスタンブールで会う予定だ。

ただ、会談を控えてイランが突然、会談場所をオマーンに変更し、会談の議題を核問題に制限することを要求したというCNNなどの報道があり、変数になるかが注目される。トランプ政権は今回の交渉でイランの核プログラム中断だけでなく、弾道ミサイル抑止や地域代理勢力への支援中断も議論するという立場だ。

◆ホワイトハウス「交渉は計画通り進行」

イランの突然の挑発にもかかわらず米国とイランの交渉は計画通りに行われると、米ホワイトハウスは明らかにした。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官はこの日、ドローン撃墜による緊張が対話に及ぼす影響について問われると、「先ほどウィトコフ特使と対話をしたが、現在のところイランとの対話は計画通りに行われる」と答えた。続いて「外交的成果を出すには協力の意志があるパートナーが必要だが、ウィトコフ特使は（イランとの会談で）これを模索して議論しようとするはず」と話した。

その一方で「いつもそうであるように（トランプ）大統領は最高司令官としてイランに対する多様なオプションをテーブルの上に載せている」と述べ、イランに対する米国の軍事介入の可能性を依然として排除していない。トランプ大統領は前日、「イランと対話中であり、合意点を見いだせればよいが、そうでない場合はおそらく悪いことが起きるだろう」と警告した。