熊本県らしさを感じる「熊本県のお土産」ランキング！ 2位「黒糖ドーナツ棒」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ空気の中で楽しむ冬の観光を楽しんだ後は、旅の余韻を自宅まで持ち帰りたくなるものです。数ある名産品の中から、地元の人々にも愛され続けている定番のギフトをピックアップしてご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、熊本県らしさを感じる「熊本県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：黒糖ドーナツ棒（フジバンビ）／52票2位は「黒糖ドーナツ棒」でした。沖縄県産の黒糖をたっぷり使用し、外はサクッと、中はしっとりとした独特の食感が特徴。熊本県民に長く愛されているロングセラー商品です。どこか懐かしい素朴な味わいと、手軽に食べられるサイズ感から、熊本土産の定番として多くの票を集めました。
回答者からは「熊本土産の定番で、黒糖の味が親しみやすく幅広く喜ばれるから」（30代女性／石川県）、「黒糖のクセになる甘さがおいしくて好き」（40代女性／愛知県）、「黒糖ドーナツ棒は本当にダイスキで美味しい！」（30代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
1位：からし蓮根（森からし蓮根）／75票1位は「からし蓮根」が獲得しました。江戸時代から続く熊本の伝統的な郷土料理で、蓮根の穴に和辛子粉を混ぜた麦みそを詰め、衣をつけて揚げた逸品です。シャキシャキとした食感と鼻に抜けるツーンとした刺激が癖になります。お殿様への献上品だった歴史もあり、熊本の精神を感じるお土産です。
