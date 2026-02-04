「はしゃぎ方が可愛い」工藤静香、庶民的な姿に反響「ガチャ売り場に居るとは誰も思わないだろうなぁ」
歌手の工藤静香さんは2月2日、自身のInstagramを更新。庶民的な姿に、「はしゃぎ方が可愛い」との声が寄せられています。
【動画】ガチャガチャではしゃぐ工藤静香
コメントでは「はしゃぎ方が可愛い」「しぃーちゃんめっちゃ楽しそう〜 こっちまで楽しくなっちゃうよ」「喜び方がめちゃくちゃかわいい」「ガチャしてる無邪気な静香さん可愛い」「ガッツポーズ可愛いです」「しーちゃんがまさかのガチャ売り場に居るとは誰も思わないだろうなぁ」「ファンの間でガチャ祭り」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「めっちゃ楽しそう〜」工藤さんは「仙台駅前、パルコ、ロフト、アニメイト。お仕事前に、スタッフが好きなガチャを出しに行ったつもりが、、、私が沼りました ガチャ楽しかったです」とつづり、1本の動画を投稿。ガチャガチャを楽しんでいる様子です。目当てのアイテムが出ると、子どものように喜んでいます。無邪気な姿がかわいらしいです。
「かわゆす」1月12日には「ビビちゃんは寒いとお腹をこわすから、お散歩の時はお洋服を着ます。かわゆす」とつづり、愛犬を抱っこして楽しそうに動き回る動画を公開していた工藤さん。こちらもおちゃめでかわいらしい姿です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
