平野紫耀、ハイブランドの展示会に登場　洗練された雰囲気に「眼福」「とっても素敵です」

「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」の平野紫耀が自身がアンバサダーを務めるブランドの展示会を訪れる様子を公開し、話題になっている。

４日までに更新した自身のインスタグラムにオフショットを公開。自身がアンバサダーを務めているルイ・ヴィトンの展示会を訪れている様子を投稿した。平野はルイ・ヴィトンの時計やジュエリーを身にまとい、黒のスーツを着用。展示品を眺める様子や展示品ん前でポーズをする姿などをアップした。さらに「ルイ・ヴィトンのハイウォッチ＆ハイジュエリー展示会へ。」とつづり、続けて「唯一無二のカラーストーンをあしらった美しいハイジュエリー、そして伝統と進化が融合した、メゾンならではの高度なクラフツマンシップを結集して作られたハイウォッチを沢山堪能させていただきました。」と感想を記し、最後は「＃ＬｏｕｉｓＶｕｉｔｔｏｎ」などのハッシュタグで締めた。

この投稿に「どのジュエリーも素敵だけど、紫耀が１番耀いてるよ、、、眼福」「シンプルなデザインのスーツって着てる人が１番映える、、、とっても素敵、、、！！！！！」「紫耀くん洗練された美しさ ほんとうによく似合ってとっても素敵です」などのコメントが寄せられている。