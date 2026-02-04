人気レースクイーンの霧島聖子（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。“ピンクバー”で白レースのワンピドレス姿を披露した。

「Pink #なまいきリボンスタジオでのお写真 良いのが多いので数回に分けて投稿します ピンクのBARかわいい 衣装がドレッシーだからコンカフェってよりもスナックぽい？？」とつづり、ピンク色にコーディネートされたバーでの白のレース地のワンピースドレス姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「美しいです」「聖子っこ綺麗過ぎます」「うわぁ〜飲み過ぎちゃう」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。

2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。

公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。