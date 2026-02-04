ディオールから新作発売♡進化したフォーエヴァー フルイドで理想の美肌へ

ベースメイクにこだわる大人女性に朗報。ディオールの名品ファンデーション「ディオール フォーエヴァー フルイド」が、この春さらなる進化を遂げて登場します。軽やかなつけ心地と高いカバー力、そしてメイク中も素肌まで美しく導くスキンケア発想が融合。光を味方につけたような仕上がりで、毎日のメイク時間が楽しみになる新作に注目です♡

光とうるおいで魅せるスキン グロウ

ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウは、うるおいと光の2つのツヤで素肌そのものを格上げする仕上がりが魅力。

肌に溶け込むクリーミーなフォーミュラが、気になる部分を自然に補正します。

3大美容成分(ヒアルロン酸1、ナイアシンアミド1、ペプチド2)と厳選オイルを配合し、重ねても重くならない快適さを実現。24時間3くずれにくいロングラスティングで、近づくほど美しいツヤ肌が続きます。

ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウ



価格：各8,030円(税込)

SPF50PA+++

カラー：全11色

素肌感を極めたナチュラル マット

ディオール フォーエヴァー フルイド スキン ウェア



価格：各8,030円(税込)

ディオール フォーエヴァー フルイド スキン ウェアは、うるおいを保ちながら自然なマット肌を叶える一本。

スキン グロウと同様に3大美容成分を配合し、乾燥を感じにくい快適な仕上がりに導きます。

2種類のパウダーがソフトフォーカス効果を発揮し、色移りしにくく端正な肌印象を長時間キープ。素肌の延長のような美しさを求める人にぴったりです。

SPF25PA+++

カラー：全11色

美しさと環境配慮を両立した新設計

刷新された新ボトルは、大胆なディオールのシルバーロゴが印象的。仕上がりに合わせたポリッシュガラスとフロストガラスを採用し、洗練された佇まいに。

完全リサイクル可能な設計で、より薄いガラスと100％リサイクルプラスチック製キャップを使用するなど、環境への配慮も大切にしています。

美しさとサステナビリティを両立した、今の時代にふさわしいデザインです。

ディオール フォーエヴァーで出会う新しい自分

ツヤ派もマット派も満足できる、2つの仕上がりと11色のシェード展開が魅力のディオール フォーエヴァー フルイド。光を操るような仕上がりで、日常のあらゆるシーンに自信をくれる存在です。

2026年2月24日(火)に先行発売、2月27日(金)に全国発売予定。自分の肌にぴったりの一本で、新しい美しさを体感してみてください♪