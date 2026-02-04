横峯さくらがアンバサダー就任　難病の子どもと家族を応援する「LOVE FAMILY CHARITY CUP」が開催

公益社団法人「難病の子どもとその家族へ夢を」が2025年12月18日（木）に千葉県成田市のグリッサンドゴルフクラブで、チャリティーゴルフイベント「LOVE FAMILY CHARITY CUP ―HOPE IN ONE―」を開催。大会アンバサダーには横峯さくらプロが就任しました。

「家族の大切さを感じてほしい」横峯さくらがアンバサダー就任を発表

本イベントは、ゴルフを通じて「家族」という身近で基盤となる存在を社会全体で見つめ直す機会をつくることを目的に企画されたものです。「難病の子どもとその家族へ夢を」は難病と向き合う子どもと家族に寄り添ってきた経験から、本大会を家族の絆の尊さや“本気で生きる姿”に学ぶ場にしたいとしています。

公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 代表理事 大住力

当日は、4人1組（女子プロ1名＋一般3名）で18ホールを回るスクランブル方式のチーム戦を実施。表彰式パーティーやチャリティーオークションに加え、横峯プロと「各組1ホールのニアピン対決」も用意され、プレーと交流の両面で楽しめる内容です。参加費は1人20万円（プレー費含む）で、チャリティーイベントとして全額寄付扱いとなります。

出場女子プロは、横峯さくらプロのほか、木戸愛プロ、山路晶プロ、福山恵梨プロ、植竹希望プロ、藤本麻子プロなどが予定されています。

イベント概要

イベント名：LOVE FAMILY CHARITY CUP―HOPE IN ONE―

日時：2025年12月18日(木) 8:30スタート

参加費: １人20万円（プレー費含む）

※本イベントはチャリティーイベントのため、参加費は、全額ご寄付の扱いとさせていただきます。

会場：グリッサンドゴルフクラブ（〒286-0101 千葉県成田市十余三30）

内容：

18ホールプレー

表彰式パーティー

チャリティーオークション

横峯さくらプロとの各組1ホール・ニアピン対決



出場女子プロゴルファー（予定）

大会アンバサダー：横峯さくらプロ

出場選手：

木戸愛プロ／山路晶プロ／福山恵梨プロ／植竹希望プロ／藤本麻子プロ／甲田良美プロ／荒井舞プロ／神谷和奏プロ／熊谷かほプロ／小暮千広プロ／高野あかりプロ／廣田真優プロ／松田鈴英プロ／山田彩歩プロ ※順不同、選手変更の可能性あり

エントリー方法

https://hopeinone.yumewo.org/

