女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は4日、第88話が放送され、引き続き“ラシャメン騒動”が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第88話は、ヘブン一家グッズが玄関前に大量に捨てられるようになる中、野津サワ（円井わん）なみ（さとうほなみ）が駆けつける…という展開。

レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は「ゴメンナサイ…ワタシ…イジンダカラ」と自責。眠ったはずのトキは枕を濡らした。

サワ、なみとの再会に、トキに笑顔が戻る。

ヘブンは皆の優しさに「マツエ、スバラシノマチ。スバラシノヒトタチ」。サワと庄田多吉（濱正悟）も再会し「ご無沙汰」「ご無沙汰しちょります」と、ぎこちなくあいさつ。騒動は収まる気配がない。

しかし、ある朝、ヘブンが玄関から出ると何も捨てられていない。

SNS上には「もう七十五日過ぎた？」「訂正記事が出たとか？」「民衆の関心が別のものに移った？」「次なるターゲットが生まれたのかしら…だとしたら、本当に恐ろしいが」「流石に飽きたか？松江新報が全く違う新しい話題を書いて、大衆の興味がそっちに行ったとかだといいな」「気まずい庄田さん（笑）」「昨日と真逆な涙。脚本スバラシ」などの声が続出。果たして一体、何があったのか。