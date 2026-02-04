高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第89回が２月５日に放送予定です。

【写真】トキとヘブンを心配する錦織

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月５日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ある朝、パタリと松野家へのごみの投げ捨てが止まる。

これで本当に終わったのか、不安と気味の悪さを感じるトキ（郄石あかりさん）とヘブン（トミー・バストウさん）、錦織（吉沢亮さん）。

そこに、牛乳配達から帰ってきた司之介（岡部たかしさん）から江藤知事（佐野史郎さん）の家が大変なことになっていると告げられる。

知事の起こしたトラブルがきっかけで、世間の関心はトキから知事に移り、久しぶりに平和な時間がトキとヘブンに訪れる。