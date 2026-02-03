BLコミック『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』（光文社）が2025年9月5日（金）に発売され、10万部を突破した。

『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』は10万部（紙＆電子2026年1月末現在）を突破し、先日発表された「BLアワード2026」の目玉部門である、総合部門ノミネート作にも選出された。「“ラブチェ”大ヒット御礼企画！」として、2月2日より東京メトロ池袋駅に2面セット・ポスター広告が掲出。

今回の池袋駅でのポスター広告掲出を記念して、2月2日（月）より池袋エリアの対象書店限定で『ラブ・チェイン・ラブ・ジーン』特製リバーシブルしおり（購入者特典）がプレゼントされる。

■ポスター広告情報掲出場所：池袋プレミアセット（サンシャイン60方面通路）掲出期間：2月2日（月）～2月8日（日）※本件に関しての駅や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

■池袋エリアの書店限定特典＜対象書店＞・旭屋書店 池袋店・アニメイト 池袋本店・アニメガ×ソフマップ池袋店・くまざわ書店 池袋店・三省堂書店 池袋本店・ジュンク堂書店 池袋本店・とらのあな 池袋店・メロンブックス 池袋店※2月2日より配布中。数に限りがあり、なくなり次第終了。配布方法は書店によって異なる。（2026年2月2日時点での情報）

