＜訴えられるリスク？＞旦那の給料は17万円。なのに家事育児ノータッチ⇒離婚を決意【第1話まんが】
私はシズク（35）。3年前に離婚をして、今はアサヒ（小3）をひとりで育てています。離婚を機に心機一転したくて、2人で自然豊かな街に引っ越しをしてきました。アサヒは新しい街を気に入っていて、私もとても過ごしやすいです。ただ、別れた旦那（タイチ/36）は私の地元に住んでいるので、2か月に1回ほど、帰省する際はアサヒと元旦那を会わせています。ちなみに、元旦那と私は決して円満離婚をしたわけではありません。
結婚していた当時、旦那は仕事から家に帰ってくるまでに、ご飯・お風呂の準備が終わっていないと不機嫌になりクチをきかなくなります。
私は1年前から在宅ワークでの仕事をはじめました。アサヒが幼稚園に行っている間に仕事をして、アサヒが帰ってくればアサヒと遊んだり家事をしていたため、夜中に仕事をすることも多かったです。
アサヒは寝るまでにかなり時間がかかる子です。やっと寝てくれた、と思ってそばを離れると30分もたたないうちに起きることもあるので、まったく仕事に集中ができません。こんなとき、他のご家庭ではどうしているのでしょうか。私の旦那はまったく協力をしてくれない人でした。
旦那は同棲している頃から、亭主関白なのか家事をすることはありませんでした。
こちらから頼んで、やっとゴミ捨てをイヤイヤするくらいでしょうか。
そのときは私も時間がありましたから、家事の負担が大きいことは苦ではありませんでした。
けれども子どもが産まれると……仕事もして家事もして育児もしてとかなり大変です。
そんなときにそばにいる旦那に頼れない、頼れば不機嫌になりクチをきかなくなる。
そんな旦那がストレスになり離婚を決意したのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
