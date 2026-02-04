Snow Man目黒蓮、坂本役で推定140kgのふくよかボディ＆戦闘シーン披露 実写映画「SAKAMOTO DAYS」主要キャスト総出演の最新特報解禁
【モデルプレス＝2026/02/04】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）より、主要キャストが総出演する最新特報映像が解禁された。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
「坂本君に懸賞金が懸けられたよ。」北村匠海演じる南雲の不穏な一言から、息つく暇もなく坂本（目黒）が、愛する家族と平穏な日常を守るため、命懸けで戦う圧巻の戦闘シーンが畳みかけられ、一気に物語の世界に引き込まれる特報映像。今回解禁された映像では、坂本やシン（高橋文哉）・葵（上戸彩）だけでなく、陸少糖（横田真悠）・平助（戸塚純貴）や、最強の殺し屋集団「ORDER」に所属する南雲（北村）・神々廻（八木勇征）・大佛（生見愛瑠）、そして×（読み方：スラー）一派として坂本の前に立ちはだかる鹿島（塩野瑛久）・勢羽（渡邊圭祐）、さらにはいまだ謎に包まれている×（読み方：スラー）もついに登場。原作の世界観を丁寧に作り上げた渾身の映像となっている。
さらに終盤には、坂本が何よりも大切にしている家族との、心温まるほっこりする日常の場面も映しだされる。手に汗握る圧巻のアクションパートと、思わず微笑んでしまう平穏な日常パートという、対極にある2つの要素の絶妙な融合こそが「SAKAMOTO DAYS」の大きな魅力の1つであり、メリハリの効いた、まさに本作らしい特報映像が到着した。
目黒演じる2人の坂本が共存するティザービジュアルをあしらったムビチケ前売券が2月6日より販売決定。そのビジュアルが解禁された時には、大きな反響を呼んだティザービジュアルがムビチケ前売券となって登場。推定体重約140kgの【ふくよかな坂本】と、鋭い眼光で只ならぬオーラを放つ【スマートな坂本】の二面性が描かれており、目黒扮する2人の坂本が共存する特別デザインとなっている。ムビチケ前売券は2月6日より販売開始される。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメント大作が誕生する。（modelpress編集部）
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」キャスト総出演の特報映像解禁
◆目黒蓮演じる“2人の坂本”が共存するムビチケ解禁
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
