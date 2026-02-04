超特急リョウガ、リーダーから見たグループの現在地「熱い話をこれからしたい」6年越しのメッセージも【「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/02/04】超特急のリョウガ（3●）が、1月11日にトレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」を発売。モデルプレスのインタビューでは、唯一無二のものを届け続ける彼の思考の裏側から、グループ15周年でメンバーとこれからしたい“熱い話”、6年越しのメッセージまでたっぷりと聞いた。
2024年10月23日に30歳を迎えてから年齢非公表を公言しているリョウガの3●歳を記念した本作は「旅」をテーマに日本各地を旅するカットやプライベートな写真、メンバーが撮った写真などが多数収録。3●歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる「写真“集”」型のトレーディングカードである。さらに、カードに書かれたキーワードを組み合わせて“神ゲーっぽいタイトル”を考える大喜利ゲームとしても楽しめるほか、発売記念イベント内容はジャンケンカードを使用したジャンケン会、荷物預かり・金属探知機での検査・チケットもぎり・商品渡し・はがし（声掛け）の運営をリョウガ1人で行う1人運営お渡し会など、ユニーク揃いとなっている。
― 珍しいトレカ型ですが、写真集ではなくトレカにした理由を教えてください。
リョウガ：30歳になったタイミングで超特急メンバー全員が写真集を撮る流れがあって、僕もその流れに沿う形ではあったのですが、自ら「そろそろ写真集ですね」とは言わずにいました。それに事務所側が気づいて撮ることになりましたが、どこか恥ずかしい気持ちがあったので、写真集じゃない形で何か出したいということだけ伝えていました。ずっと悩んでいたら事務所の方から「トレーディングカードどうですか？」と言われ、「何ですかそれは？意味が分かりません」となったのですが、話していくうちに「面白いかも」ということでトレカになりました（笑）。
― 以前は身長測定会で、今回は1人運営お渡し会。イベント形式もとてもユニークですよね。
リョウガ：これに関しては僕が提案したのですが、身長測定会をした時点で一般的な特典会がもうできない。ハードルが上がってしまって、普通のことをするわけにはいかないということで考えて、僕1人でスタッフさんがやるべきことをやってしまうのがワンチャン嬉しいんじゃないか。人員も減るしと提案をしたらまさかの通って（笑）。果たしてどんな反応なのかは分かりませんが、いろいろ探りながらやっていきたいと思っています。（※インタビューはイベント前に実施）
― メンバーとの2ショットなども入っていますが、当時のお話を聞かせてください。
リョウガ：234番から244番は僕のカメラロールから掘り出して送った写真で、それこそ「Star Gear」は10年くらい前の非常に恥ずかしい前髪だったり、「Bloody Night」などシングルの懐かしい姿だったり…。ユーキが送ってくれた258番の写真は多分小6か中1くらいのときの写真なので、年数で言うと18〜20年近く前。それこそ幼馴染で“おさなな”と呼ばれている歴史ある写真なんじゃないかな。約20年前から今までの振り幅がある写真たちになっています。
― グループでは15周年イヤーに入りましたが、リーダーのリョウガさんから今のグループはどう見えていますか？
リョウガ：少し前から音楽番組などに出させていただく機会や広告のお仕事をもらえる機会がたくさん増えていて、超特急として昔から夢に掲げていた「Mステ」（「ミュージックステーション」／テレビ朝日系）出演も叶って、8号車の広がりや勢いを感じる2025年だったので今年もその勢いに乗りたいです。去年末に、9人全員で完全にプライベートで忘年会をして、15周年に向けて熱い気持ちを話し合ったりするのかななんて思っていたら、8〜9割人狼ゲームをして終わったので、今年は全員で集まってご飯を食べる機会をたくさん作って、この前できなかったような熱い話をこれからしたいと思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった読者に向けて、リョウガさんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。前回この質問に答えてくださった2020年には「夢への気持ちを強く思うこと」とおっしゃっていました。
リョウガ：超特急で言うと15周年目で、気づけばこんなに長く続いていたんだというところで「ずっと思い続ける」「目指し続ける」という継続する気持ちも大切ですし、ものによっては自分1人では叶えられないことや実行できないこともあるので、自分ができないことや足りない部分を補ってくれる仲間を見つけること、そして助けてもらうことが意外と大事なんじゃないかなと思います。
― 6年前の回答には続きがありまして「次の取材時には、叶った方にメッセージをという内容になっているんじゃないのかなと思います（笑）」とおっしゃっていて、記者も「次はその質問をしますね（笑）」と言っていたので、ぜひ夢が叶った方に6年越しにメッセージをお願いします！
リョウガ：変なことしやがって俺（笑）。例えば、超特急の特典会で「今年受験なんです！」「国の試験を受けるんです！」と目標を言ってくださる方に必ず「良い報告待っているからね」「絶対結果を出して、僕にちゃんと伝えてね」と言っていて、実際に伝えてきてくれる機会もあるんです。（少し悩みながら）…よくやった（イケボ）。シンプルに自分自身が褒めるべきなので、あとは自分に褒めてもらってください。
― ありがとうございました！
夢を叶える秘訣の過去の回答を話した際に「何それ（笑）」「変なことしやがって俺（笑）」と笑いながら聞いてくれたリョウガさん。特典会での話をした後に「質問の答えにまだなってないですけど…」と悩みながら、最後には「よくやった。かっこイケボ」と自身の言葉で“イケボ”も付け加えてくれた。トレカを使用したスチール撮影では「カードを見ている風に」「渡している風に」とリクエスト。表情豊かに周囲のスタッフを笑わせてくれた。（modelpress編集部）
リョウガ（船津稜雅／ふなつ・りょうが）は1994年10月23日生まれ、神奈川県出身。メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーとして、2012年にCDデビュー。グループのリーダーを務めている。現在「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026『REAL？』」を開催中。6月より「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026『ESCORT』」の開催を控えている。3号車。ガリガリ担当。イメージカラーは紫。
