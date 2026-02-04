日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3605（+11.0　+0.31%）
ホンダ　1588（+10　+0.63%）
三菱ＵＦＪ　2885（+2.5　+0.09%）
みずほＦＧ　6924（-37　-0.53%）
三井住友ＦＧ　5541（-5　-0.09%）
東京海上　5945（-5　-0.08%）
ＮＴＴ　156（-0.3　-0.19%）
ＫＤＤＩ　2703（-11.5　-0.42%）
ソフトバンク　213（-0.7　-0.33%）
伊藤忠　2019（-12　-0.59%）
三菱商　4206（-3　-0.07%）
三井物　5141（-6　-0.12%）
武田　5430（+11　+0.20%）
第一三共　2913（-22　-0.75%）
信越化　5091（-42　-0.82%）
日立　5371（-10　-0.19%）
ソニーＧ　3416（-89　-2.54%）
三菱電　5302（+302　+6.04%）
ダイキン　19317（-263　-1.34%）
三菱重　4642（-6　-0.13%）
村田製　3253（-65　-1.96%）
東エレク　40640（-920　-2.21%）
ＨＯＹＡ　27084（-96　-0.35%）
ＪＴ　5786（+8　+0.14%）
セブン＆アイ　2248（-6　-0.27%）
ファストリ　63340（+1320　+2.13%）
リクルート　8163（-181　-2.17%）
任天堂　9499（-581　-5.76%）
ソフトバンクＧ　4131（-169　-3.93%）
キーエンス（普通株）　56229（-681　-1.20%）