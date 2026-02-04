日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3605（+11.0 +0.31%）
ホンダ 1588（+10 +0.63%）
三菱ＵＦＪ 2885（+2.5 +0.09%）
みずほＦＧ 6924（-37 -0.53%）
三井住友ＦＧ 5541（-5 -0.09%）
東京海上 5945（-5 -0.08%）
ＮＴＴ 156（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2703（-11.5 -0.42%）
ソフトバンク 213（-0.7 -0.33%）
伊藤忠 2019（-12 -0.59%）
三菱商 4206（-3 -0.07%）
三井物 5141（-6 -0.12%）
武田 5430（+11 +0.20%）
第一三共 2913（-22 -0.75%）
信越化 5091（-42 -0.82%）
日立 5371（-10 -0.19%）
ソニーＧ 3416（-89 -2.54%）
三菱電 5302（+302 +6.04%）
ダイキン 19317（-263 -1.34%）
三菱重 4642（-6 -0.13%）
村田製 3253（-65 -1.96%）
東エレク 40640（-920 -2.21%）
ＨＯＹＡ 27084（-96 -0.35%）
ＪＴ 5786（+8 +0.14%）
セブン＆アイ 2248（-6 -0.27%）
ファストリ 63340（+1320 +2.13%）
リクルート 8163（-181 -2.17%）
任天堂 9499（-581 -5.76%）
ソフトバンクＧ 4131（-169 -3.93%）
キーエンス（普通株） 56229（-681 -1.20%）
