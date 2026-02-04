宮城中央ボーイズが新ユニホームで躍進を誓った。昨年まで紫色だったユニホームを鮮やかな水色に変更。橋本一成監督（５５）は「好きな色だったので」。母校の東北高にちなみ、縦じまにした“戦闘服”に三浦主将は「意外と格好良かった」と気持ちも新ただ。

指揮官がキーマンに挙げたのは遊撃手兼投手の我妻。昨秋は体調不良で欠場したリードオフマンは「相手の雰囲気にのまれない打撃をしたい。自分が出塁して盛り上げたい。エースになりたい」と貪欲。昨秋に１番を背負った最速１２７キロ右腕の山田との競争も激化している。

昨年１０月の春季全国大会予選では初戦敗退も、優勝した宮城仙北に接戦を演じた。この冬は打撃力強化で、ひたすらバットを振り込んできた。山田は「（秋以降）調子が悪かったけれど、（練習で）打球の質も良くなってきた」と笑顔。３月の福島メセナカップ大会に向けて三浦主将は「優勝を目指している」と言い切った。

【宮城中央ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※三浦新、手塚悠斗、我妻遥斗、邊見音旺、佐藤慶太、牛澤蒼空、須田稜麻、菊地遥冴、伊藤陽太、山田恭平、遠藤正龍、加藤樹

▽１年生 佐藤玄太郎、増子龍翔、橋本昊、舘山怜平、山口斗羽、三上琉聖、白戸爽馬、森大真、佐藤晴、羽生田悠真、川上慶大、小川優願