4日（水）立春は寒さが和らぎそうです。

＜4日（水）立春の天気＞

日本付近は広く高気圧に覆われています。東日本や西日本では、日本海側も含めて日差しが届くでしょう。南から暖かい空気が流れ込み、立春の暦通り寒さがゆるむ見込みです。前日より風もおさまっておだやかな陽気になるでしょう。

北日本の日本海側は気圧の谷の影響で、雨や雪の降るところがありそうです。気温が高くなるため平地では雨となり、屋根からの落雪や路面状態の悪化に注意が必要です。夜は気圧の谷が南下して、関東でも雲が多くなりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より大幅に高く、3月並みのところが多いでしょう。仙台では20日ぶり、大阪では8日ぶりに10℃を超える見込みです。

札幌 4℃（＋3）

仙台 11℃（＋5）

新潟 9℃（＋4）

東京 12℃（＋1）

名古屋 11℃（＋2）

大阪 11℃（＋2）

鳥取 12℃（＋5）

高知 15℃（＋4）

福岡 13℃（＋3）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

6日（金）まで暖かくなりますが、7日（土）には気温が急降下。鳥取や福岡で雪が降り、九州南部や四国でもみぞれが降るかもしれません。8日（日）が寒さの底となり、最高気温は鳥取で1℃、福岡で5℃、沖縄那覇は16℃と、平年の真冬を大きく下回る寒さになるでしょう。

■札幌〜名古屋

5日（木）は東京で14℃まで気温が上がって春先の陽気になりそうです。6日（金）は低気圧が発達しながら北海道に近づき、北日本を中心に荒れた天気になるでしょう。低気圧通過後は冬型の気圧配置に変わり、再び強い寒気が流れ込む見込みです。7日（土）〜9日（月）は北日本や北陸で大雪やふぶき、関東や東海でも極寒の寒さになりそうです。