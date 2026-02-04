俳優宍戸開（59）が3日夕、X（旧ツイッター）を更新。「物価高対策」について私見をつづった。

高市早苗首相（自民党総裁）は1月31日、川崎市で行われた衆院選（2月8日投開票）の演説会で、円安が進んでいることをめぐり「『外為特会』の運用が（円安で）今、ホクホクの状態だ」などと発言し、物議を呼んでいる。

こうした中、宍戸は3日夕の更新で「今、早急な物価高対策ってのは高市氏が総理の座にいないことだと思う…」と記した。

この投稿に対し「ほんとに。みずほ銀行に、日経に、楽天に、こんなダメ出しされる首相見た事ないです」「まさにその通り。このまま高市が総理で居続けると、円安で物価高が続く」「本当にマジでこれ」などと共感の声のほか、「宍戸さんはどなたなら物価高対策できると思っていらっしゃるんですか？」「では、あなたの言う物価対策の代案をご教示下さい」「じゃあ誰なら？」などというコメントも寄せられるなど、さまざまな反響の声が書き込まれている。

宍戸は、大物俳優宍戸錠さんの長男で、数々のドラマ、映画などに出演。写真家としても活動している。昨年5月には、ベッキーやハリセンボンらが所属する芸能事務所GATEとマネジメント契約を締結したことが発表された。