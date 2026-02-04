3月6日に公開されるパク・チャヌク監督の新作映画『しあわせな選択』のメインビジュアルと本予告が公開された。

『オールド・ボーイ』『別れる決心』などで知られるパク・チャヌクが監督を務めた本作は、“突然の解雇”という現実を独自の視点で描いた人間ドラマ。第82回ヴェネチア国際映画祭でワールドプレミア上映され、第83回ゴールデングローブ賞では3部門にノミネートされた。

主演を務めるのは、『イカゲーム』などのイ・ビョンホン。パク・チャヌク監督とは『JSA』以来、25年ぶりの長編映画タッグとなった。さらに『愛の不時着』のソン・イェジン、『コンフィデンスマンKR』のパク・ヒスン、『財閥家の末息子～Reborn Rich～』のイ・ソンミン、『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』のヨム・ヘラン、『暴君』のチャ・スンウォンらが共演する。

本予告は、なにもかも順風満帆だった一家の主・マンス（イ・ビョンホン）の失業から始まる。家計を支えるため、妻ミリは家族に節約リストを渡し、これまでの豊かな暮らしを変えていくことを宣言。再就職に奮闘するマンスを「ライバルを全員皆殺しにするの」とユーモアたっぷりに鼓舞するが、その言葉をヒントにマンスの脳裏には衝撃のアイデアが閃く。ライバルたちを調べはじめ、ボムモ（イ・ソンミン）、シジョ（チャ・スンウォン）、ソンチュル（パク・ヒスン）の3人に狙いを定めマンスの再就職大作戦は決行されていく。

スーツ姿のマンスを囲むようにメインキャラクターが配置されたメインビジュアルでは、「ドロドロのしあわせまで、あと3人。」のコピーが指すとおり、マンスにロックオンされた3人の男たちに魔の手が迫る様子が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）