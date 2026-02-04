４日の主なマーケットイベント ４日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：カカクコム<2371>，エムスリー<2413>，帝人<3401>，旭化成<3407>，日本酸素<4091>，ＵＢＥ<4208>，アステラス<4503>，太陽ＨＤ<4626>，ラインヤフー<4689>，ちゅうぎんＦ<5832>，オークマ<6103>，ダイキン<6367>，オルガノ<6368>，ＧＳユアサ<6674>，パナＨＤ<6752>，ローム<6963>，三菱重<7011>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，住友商<8053>，ビプロジー<8056>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ＳＢＩ新生銀<8303>，あおぞら銀<8304>，三菱ＵＦＪ<8306>，ふくおかＦＧ<8354>，ＳＢＩ<8473>，東武<9001>，郵船<9101>，スカパーＪ<9412>，日本空港ビル<9706>ほか

※海外企業決算発表：アルファベット，クアルコムほか



出所：MINKABU PRESS