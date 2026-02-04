３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円７５銭前後と前日と比べて１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円１０銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安だった。



国際商品市場で金など貴金属相場の下げが一服し、投資家心理が落ち着きを取り戻すなか、相対的な安全資産とされる米長期債が売られ米長期金利が上昇。日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りで、ドル円相場は一時１５６円０８銭まで上伸した。ただ、この水準では日本の通貨当局による円買い介入が警戒され、ドルは買い一巡後に伸び悩み。「米海軍がアラビア海で、米空母に向かっていたイランの無人機を攻撃した」ことが伝わり、地政学リスクが高まると１５５円５３銭まで軟化する場面があった。とはいえ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にタカ派的とされるケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されたことをきっかけに、米利下げ観測が後退していることを支えにドルは売り一巡後に持ち直した。一方、足もとでユーロ安・ドル高に振れていた反動からユーロ買い・ドル売りが入り、対円でもユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８１９ドル前後と前日と比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



