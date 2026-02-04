アルファードの次は「残クレデリカミニ」？人気絶頂なのに2年で変えた裏事情

2023年5月にデビューしたのに、2025年10年に新型が出たデリカミニ。たった2年半でフルモデルチェンジした裏にはきっと何か事情があったはず……開発者インタビューを申し込んだところ、登場したのは2年半前にフェルさんがお話を聞いたのと同じ方でした。当時は話せなかったという新型デリカミニの裏話と、社内事情（？）をじっくり聞いてきました。（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

トライアスロン仲間の還暦パーティー

みなさまごきげんよう。

フェルディナント・ヤマグチでございます。

今週も明るく楽しくヨタ話からまいりましょう。

週末は人情居酒屋やぶやグループを経営する、タケちゃんこと横瀬武夫くんの還暦祝いのパーティーに出席してきました。

タケちゃんとの出会いは17年ほど前になりましょうか。ホノルルトライアスロンの会場で話したのが最初でした。彼は我々ALAPAの兄弟チームであるMITに所属しています。以来、一緒に海外のレースに出場したり、毎年恒例のお伊勢参りランに呼んでいただいたり、といったお付き合いが続いています。

小さな居酒屋1店からスタートし、今や海外にまで店舗展開する大社長。企業規模が大きくなっても、創業以来のコンセプトである「義理と人情」は変わりません。働き方を柔軟にして、シングルマザーを積極的に雇用するなど、タケちゃんならではの人情経営を続けています。

コロナの頃は地獄を見たそうですが、それも根性で乗り切った。来月はお伊勢様ランですな。来月もこれからもよろしくです。

ということで本編へと参りましょう。

大売れしているのに短すぎるサイクルでフルモデルチェンジを敢行した、三菱のデリカミニ。開発者のインタビューをお届けします。2年半前にも同じ方に取材しているのですが、その時にはナイショだった話を、今回は教えていただきました。

