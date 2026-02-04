U-18 Jリーグ選抜の監督に山口素弘氏、コーチには中村俊輔氏

Jリーグは2月3日、2月11日に開催される「NEXT GENERATION MATCH 2026」に出場するU-18 Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜のメンバーを発表した。

スタッフ・コーチ陣も決定したなか、SNSでは「激アツかよ」「楽しみなメンバーだらけ」など注目を集めている。

今回の「NEXT GENERATION MATCH 2026」は11日にニッパツ三ツ沢球技場で行われる。U-18 Jリーグ選抜には、すでに二種登録されている柏レイソルU-18のMF加茂結斗、年代別の日本代表にも招集されているアルビレックス新潟U-18のGK松浦大翔ら18人が名を連ねた。監督は現在フリーの山口素弘氏が務め、コーチには中村俊輔氏、佐藤由紀彦氏（FC東京）ら豪華な面々が揃った。

一方の日本高校サッカー選抜は、流通経済大柏高から最多4選手が選出。第104回全国高校サッカー選手権で活躍したDFメンディーサイモン友、FW倉中悠駕（神村学園）をはじめとする23人が選ばれた。佐賀東高の蒲原晶昭監督がチームを率いる。

SNSでは、次世代を担う逸材たちに「これは絶対に見逃せない」「未来のスター候補が集結」「高校サッカー選抜には期待」「楽しみすぎる！」など多くの声が寄せられた。また、U-18 Jリーグ選抜の豪華なスタッフ陣にも「慣れた三ツ沢だし楽しみ」「ベンチにすごいメンツ」「俊さんコーチは熱い」「あまりにも見たすぎる」などのコメントが相次ぎ、高校年代トップレベルの一戦に熱視線が注がれている。（FOOTBALL ZONE編集部）