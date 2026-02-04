“世界最高峰の学び”はアウトプットまでが1つのサイクル！ケンブリッジ流学びを深める4ステップと敏感になりたい情報

名門ケンブリッジ大学で重視されるのが「コミュニケーション」。



知識を得て増やすだけでなく、コミュニケーションを取り入れて、成長と深い理解をする。こうした教育システムを800年という長い月日をかけて築いてきたという。



ケンブリッジ大学教授・飯田史也さんの著書『あなたの一生を支える 世界最高峰の学び』（日経BP）からケンブリッジ流の学び深める4ステップを一部抜粋・再編集して紹介する。

実践！学びを深める4ステップ

さて、ここではそのステップを実際に試してみましょう。

これは、まだ「最高峰の学び」につながる最初の一歩に過ぎませんが、とても大事な一歩です。難しいかもしれませんが、何度も繰り返し練習することで、思いもよらない深い学びにつながっていきます。

まずは、インプットの材料として、最近出会った興味深いことをひとつ選んでください。ニュース記事や本書の一節をとりだしてもかまいません。

家族や友人など身近な人から聞いた話をきっかけにして、そこから会話を始めてみるのも効果的です。

次に、第2ステップの「理解して関連づける」を実践します。

インプットした内容を、自分がすでに知っていることや他に思いついた話題と結びつけてみましょう。「これとあれはどうつながるだろう？」と考えてみるだけでも、新しい発見があります。

そして3番目のステップが、「表現する」です。

これが最初は一番のハードルかもしれません。聞いたことをそのまま繰り返すのではなく、自分の言葉に置き換えたり、新しいストーリーにしてみたりしましょう。

話す相手がいる場合は、相手が理解したかを確かめるために、質問をしながら説明すると、より深まります。

最後に、「発展させる」ステップです。

新しく理解したことを、次にどう広げられるかを考えます。「これを他のことに応用するとしたら？」「別の分野ではどうだろう？」といった問いを立ててみましょう。難しく考えすぎず、頭に浮かんだことを自由に話してみるだけでも構いません。新しいつながりが、次の学びの種になります。

そして、この4ステップのサイクルは一度きりではありません。

順番が入れ替わったり、前のステップに戻ったりしながら、何度も繰り返すことで、学びはより大きく広がっていきます。

サイクルを「とにかく続ける」こと

「学びを深める4つのステップ」は、どれも簡単ではありません。ですが、どうか身構えすぎずに、とにかくこのサイクルを止めずに回し続けることを意識してみてください。

インプットの段階では、「どんな話題を選べばいいのか」「どれだけ情報を集めれば十分なのか」「どこから情報を探せばいいのか」と、悩みは尽きないかもしれません。

理解や表現の段階でも、「自分の理解は正しいのか」「もっといい説明の仕方があるのでは？」と、不安になることもあるでしょう。

でも、大切なのは、どのステップでつまずいても、そこで立ち止まらないことです。

実際にケンブリッジ大学の学生でも、特に優秀な人ほど、インプットや理解に時間をかけすぎてしまい、肝心のアウトプットや発展までたどり着けないということがよくあります。

たとえば、教科書を一字一句読み込んで満足しても、いざ練習問題を解こうとしたら手がとまる――これは、インプットと理解だけでサイクルがとまってしまった典型例です。

本当に大切なのは、4つのステップを完璧に終わらせてから次へ進むのではなく、多少あいまいでも構わないので、サイクルをぐるぐる回し続けることです。

たとえば、教科書を読む（インプット）、内容を自分なりに整理する（理解）、練習問題を解いてみる（表現）、別の解き方や応用を考える（発展）。このような流れを何度でも繰り返すうちに、自然と理解の精度も表現の幅も深まっていきます。

学びの速度が速い人が敏感な情報

ここで紹介してきた4つのステップは、そのまま人との会話に応用できます。

特に「表現する」と「発展させる」のステップでは、先生や友人など一緒に学べるパートナーがいると、思いがけない発見や意外な展開に出会いやすくなります。

ケンブリッジ大学の少人数個別指導や入学試験の面接試験では、まさにこのサイクルを通して学生と教員が対話を重ね、予想外の質問や意見が飛び交います。

この「意外性」が学びを深め、広げる最大のヒントになります。独学でもサイクルは回せますが、もし途中でつまったり、同じ考えにとどまりがちだと感じたら、ぜひ学びのパートナーを探してみてください。他者の意見や質問は、自分では思いつかない「驚き」を運んできてくれます。

さて、この4つのステップのサイクルが回せるようになったら、次はそれぞれのステップを、少しずつ改善していくことを考えます。

学びの速度が速い人の特徴は、サイクルをすばやく回すだけでなく、意外な情報に敏感で、それをきっかけに思考を発展させている点にあります。

ケンブリッジの個別指導でも、学生たちは授業で得た知識をもとに問題演習を進め、そこで思わぬ誤答や疑問にぶつかります。その「予想外」をきっかけに新たな問いが生まれ、議論して、理解がどんどん深まっていきます。

個別指導の場では、特に以下のような「驚き」に注目します。

・見落としていた事実（意外な情報）

・思わぬ解釈（驚き）

・異なる視点（意外な展開）

このような予想外の気づきを「面倒だから」と流さず、むしろ「これはおもしろい！」と大事にすることが、学びを飛躍させます。

ちょっとした違和感や、「あれ、そうだったのか！」という小さな驚きを見逃さずに育てていくことが、学びを大きく飛躍させる最短ルートです。ぜひこの4ステップを繰り返しながら、意外性を楽しむ習慣をつけましょう。

飯田史也

ケンブリッジ大学工学部教授、ケンブリッジ大学コーパスクリスティカレッジフェロー、東京大学大学院工学系研究科教授、理学博士。研究の専門分野はロボット工学で、スイスと英国で16年教壇に立ち、200人以上の教え子を世界中に輩出してきた。

