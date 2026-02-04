新大関・安青錦　眠れないほどの重圧を克服し、2場所連続優勝！「最速昇進＆欧州初横綱」誕生に王手

会見直前に声をかけたら……

――昨夜はよく眠れましたか。

「はい、よく寝れました」

FRIDAY記者が声をかけると、ウクライナ出身の大関・安青錦(あおにしき)（21）はハッキリした日本語で答えた。初場所千秋楽（1月25日）で優勝を決め、翌日午前中に「一夜明け会見」を開く直前のことだ。

昭和の大横綱・双葉山以来、実に89年ぶりに新関脇、新大関での２場所連続Ｖという快挙を成し遂(と)げた安青錦だが、場所中は重圧を感じていたという。

「新大関として迎えた今場所は、師匠の安治川(あじがわ)親方（元関脇・安美錦(あみにしき)）に『（土俵へ向かう）花道から逃げたいと思った』と打ち明けたそうです。優勝のかかった終盤は、眠れない日が続いたとか。千秋楽前夜には『食べるのがしんどい』と訴えたため、親方が栄養ドリンクを渡し『普段通りに相撲を取れば大丈夫』と励ましたと聞いています」（日本相撲協会関係者）

尊敬する師匠の激励で、眠れないほどのプレッシャーを克服し連覇を達成した安青錦。次の春場所（３月８日初日・大阪）で〈優勝か、それに準ずる好成績〉を残せば、所要16場所で「（付け出しを除く初土俵から）史上最速昇進＆欧州初横綱」誕生となる。本人の意欲も強く、（1月23日号）のインタビューでも次のように語っていた。

〈自分が目指しているのはあくまで『さらに上』の横綱ですから〉

冒頭の場面に戻ろう。記者が「横綱目指してがんばってください」と話しかけると、「はい、がんばります」と力強く答えた安青錦。目標の番付最高位昇進に、大関在位わずか１場所で王手をかけた。

『FRIDAY』2026年2月13日号より