是枝現場での洗礼に驚き！　注目女優・野内まる「作品を通じて気付いてもらえる女優になりたい」

是枝現場での洗礼

日曜劇場、Netflix、そして朝ドラ―― 。

昨年、若手俳優が目指す『王道』を、涼しい顔で駆け抜けた女優がいる。現在放送中の朝ドラ『ばけばけ』（NHK）に出演中の注目女優・野内まる（23）だ。１月期スタートの新ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）では主演を務める杉咲花（28）の大学時代からの友人役を演じるなど、今年も存在感を発揮している。

18歳で芸能活動を開始し、昨年だけでも是枝裕和監督（63）のNetflixシリーズ『阿修羅のごとく』や映画『アンダーニンジャ』、日曜劇場 『御上先生』（TBS系）など、話題作へ続々出演。 スクリーンの中の彼女はいつも堂々としていて、新人離れした「静寂」を纏っているが、素顔は驚くほど等身大でチャーミング。

本誌では語りきれなかった「是枝裕和監督の現場で受けた衝撃」から「なりたい‟女優像”」の話まで、23歳の知られざる本音に迫った。

「実は、すごく緊張しいなんです。現場に入るときも最初はガチガチで……。よく『クールだね』って言われるんですけど、それは単に緊張して表情が固まっているだけかもしれません（笑）。友達といる時なんかはずっと笑ってるし、ワイワイはしゃぐタイプです。けっして無口なキャラじゃないんですよ」

ミステリアスな印象とは裏腹に、明るい笑顔が印象的。オンとオフのスイッチはあるのだろうか。

「自分では無意識なんです。ただ、家に帰って部屋着に着替えて“ダラッ”とした瞬間なのか、友達と中身のない話で爆笑した瞬間なのか……。気づいたら肩の力が抜けています」

彼女が女優として大きく飛躍するきっかけの一つは、’25年に出演したNetflixシリーズ『阿修羅のごとく』。 世界的巨匠・是枝裕和監督の現場は、デビュー間もない彼女にとって驚きの連続だった。

「現場に入るまで、是枝監督が若手には台本を渡さないスタイルだということを知らなかったんです。衣装合わせの日に監督から『台本いる？』と聞かれて、『えっ、台本がいらないことなんてあるの？』ってビックリ（笑）。当時はまだ経験が浅かったので、『これが役者の仕事のスタンダードなの！？』と焦っていたら、周りの先輩方に『違うよ、まるちゃん。これがすべてじゃないからね』『ここは特別だよ』と教えていただきました」

セリフを完璧に入れて現場に向かう。そんな常識が、いきなり覆された。

「でも、あの現場での自由な空気感や、その場で生まれる会話を大切にする作り方は、すごく貴重な体験でした。予定調和ではない、生っぽいお芝居の面白さを肌で感じた体験になっています」

「作品を通して気づいてもらえる女優に」

取材中、意外な盛り上がりを見せたのが「食」の話だ。 好きな食べ物を尋ねると、野内は「カレー」と即答。

「私、いわゆる『家のカレー』が一番好きなんです。スパイスカレーもおいしいんですけど、やっぱり一番テンションが上がるのは、給食のカレーとか、実家で出てくるようなカレー。自分で作る時も、あえて市販のルーを使います。あのドロッとした、安心する味。あれこそがカレーだと思っています（笑）」

家庭的な一面を見せる一方で、言葉の端々からは強い意志がのぞく瞬間も垣間見えた。実は昔から、アメリカの人気映画『ゴーストワールド』のような「閉塞感のある場所から抜け出し、自分の道を探しに行く映画」が大好きなのだという。

「もともとある環境に違和感を感じて、もがいて、違う場所に飛び出してみる――そういう『成長痛』みたいなものが描かれた作品に惹かれるんです。私自身、進路に迷って、自分の場所はここじゃないかも……と悩んだ時期があったからかもしれません」

そんな彼女だからこそ、行動は直感型だ。 朝ドラ『ばけばけ』の撮影前には、なんとたった一人で舞台となる島根へ飛び立った。

「ドラマに入る前に、どうしても現地の空気を感じたくて。プライベートで島根に行きました。一人旅は慣れているわけじゃなくて、むしろ心配性でビビリなんですけど（笑）。でも、行ってみたらすごく楽しくて！ 一人で現地を歩いたことで、役作りのヒントもたくさん見つかりましたし、何より『よし、やるぞ』という覚悟が決まりました。

最近は、周りの友達から『インドに行くと価値観が変わるよ』ってよく勧められるんです。カレー好きとしては、やっぱり本場に行っとかないとダメかなって（笑）。一人で行くのはまだちょっと怖いですけど……いつか挑戦してみたいですね」

カレーを愛し、一人旅にワクワクする野内。そんな彼女には大切にしている言葉がある。

「『期待しすぎず、希望はちゃんと持つこと』。期待しすぎると、違った時にガッカリしてしまうから。でも、希望だけは持って進もうと。もう一つは、『他人と比べて劣るのはいいが、過去の自分に劣るのは恥じるべきこと』。昨日の自分より成長できていればいい、そう言い聞かせています」

「ネクストブレイク」の呼び声が高いが、彼女は自身の出演情報をあえて声高には叫ばない。SNS全盛の時代に、そのスタンスはどこか職人的だ。

「SNSでの告知はしますけど、自分から口頭で『あれに出るよ』とは言わないようにしてるんです。自分から言わなくても、観てくれた人が『あ、これ出てたんだ！』って気づいてくれる。そうやって気づいてもらえた時が一番嬉しいし、『ちゃんと届いてるんだな』って実感できるから。言葉にしなくても、作品を通して気づいてもらえる。そんな女優でありたいんです。とてつもなく大きな目標ですが、朝ドラのヒロインや、大河ドラマへの出演もいつか経験したいです」

「どの作品でも、その世界が続いてきた延長線上に自分が居るように見える。いつかそんなお芝居ができるように、今後も作品と向き合って頑張りたい」――そう語る眼差しは、真剣そのものだ。