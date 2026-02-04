白いウサギさんの後ろにいる猫ちゃん…前足を伸ばし…。猫ちゃんとウサギさんの初対面の様子が注目を集めています。話題の動画の再生回数は24万回を超え「かわいいを煮詰めた世界がここに」「ウサちゃんの方が肝すわってるw」「ネコ側の触り方がかわいすぎて草」といったコメントが集まっています。

【動画：初めて『ウサギに遭遇した猫』→そーっと前足を伸ばすと……ほっこりする光景】

ドキドキの初対面！

YouTubeアカウント「犬とメシ、時々猫」に投稿されたのは、猫ちゃんのドキドキの瞬間です。白いウサギさんの後ろに立つ、猫のゆずちゃん。実は初めて間近でウサギさんを見たそうです。白くてほわほわしたウサギさんにそーっと前足を伸ばし、ちょっとだけ触ってみたのだそう。

クンクンとにおいを嗅いだあとに、もう一度触ると、ウサギさんがわずかに動き、ゆずちゃんも少し驚いた様子。さらに大胆に何度か触ってみるものの、無反応なウサギさんにタジタジ。最後はどうしていいか分からないといった様子で、静かに去っていったそうです。感情が顔に出ているゆずちゃんが可愛い！

猟師さんに救われた命

動画に登場したゆずちゃんは、東北の猟師さんの保護猫だそうです。猟師さんのおうちの庭に来るようになった野良猫のゆずちゃんは、とても人懐っこかったといいます。豪雪地帯なので、寒さがやってくる前に保護してもらえたそうです。

先住犬とも仲良しに

保護してすぐに、猟師さんにキャットウォークを作ってもらったというゆずちゃん。当初はキャットウォークの上で過ごし、先住犬のラッキーちゃんと距離を置いていたといいます。しかし、現在はすっかり仲良しになり、猟師さんとラッキーちゃんと一緒に寝るほど、心安らぐ幸せな日々を過ごしているそうです。

動画には「「あのぅ、おたく誰？」「こいつヤバいんちゃうやろか？」みたいな空気がまたなんとも言えない」「２回触って「な、何なんだ、コイツは？」という顔でそーっと立ち去るのが草」「人間が未知なる生物に遭遇しても「ちょっと触ってみっか……」とはならんのに、どうなってるんだぜ（かわいいが）」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「犬とメシ、時々猫」では、ゆずちゃんの様子、猟師さんと柴犬のラッキーちゃんが山で過ごす日常の風景も数多く投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「犬とメシ、時々猫」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。