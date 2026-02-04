酔っぱらった飼い主さんが猫さんの躾をすると…。猫さんが見せた意外な光景が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で6.6万再生を突破し、「かわいい 通じ合っている」「付き合ってくれてる(笑)」といったコメントが寄せられました。

【動画：酔っ払いが猫の前で『ポーズ』をとったら……凄すぎる『まさかの展開』】

酔っ払いさんと猫さん

TikTokアカウント「aya」に投稿されたのは、飼い主さんが猫さんの躾をしている時の様子。この日の飼い主さんはお酒を飲んでおり、酔っぱらった状態で猫さんの躾？をしていたそうです。

酔っぱらった飼い主さんに甘えたいのか、飼い主さんの下まで近づいてきた猫さん。そこで飼い主さんは、"とあるポーズ"をしてみることにしたといいます。

賢すぎる猫さん

飼い主さんがしたポーズは、正座したまま前にゴロンする土下座？のようなポーズ。猫さんに向けて飼い主さんがそのポーズをしてみると、予想外の行動をしたのだとか。

なんと猫さんは、飼い主さんと全く同じポーズをしてくれたそう！まさかの行動に飼い主さんたちも「可愛い～！」と言わずにはいられなかったとのこと。自分のポーズを猫さんがマネしてくれるなんて、飼い主さんはとっても嬉しかったことでしょう。

躾けているの？それとも躾けられている？

お利口さんで賢い猫さんは、その後も何度も飼い主さんのマネをしてくれたそう。飼い主さんが猫さんにキュンキュンしてるのが伝わってきて、見ているだけでホッコリします。

飼い主さんが躾けているのか、それとも飼い主さんが猫さんに躾けられているのか。どちらが正解かは分かりませんが、とっても幸せそうで楽しそうな2人なのでした。

酔っぱらった飼い主さんと猫さんを見た視聴者からは「コレは凄い！犬でもここまでしてくれないですよ！」「これ逆では(笑) ねこちゃんが酔っ払いを躾ているような？」「酔っ払いなんて相手にしないだろ‥‥って思ったけど‥‥可愛い～」「むしろ躾られてる？」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「aya」では、猫さんたちの子猫時代の姿から成長した姿まで見ることができ、その愛らしい姿に癒やされますよ。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「aya」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。