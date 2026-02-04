岡田将生と染谷将太が並んでニッコリポーズ！　TBS４月期ドラマで”兄弟役”の相性バッチリ姿

なんせ、エモい

昨年10月、東京近郊のとある街で、ドラマの撮影が行われていた。舞台となった古びたアパートの周辺には撮影機材が並び、大勢のスタッフが準備を進めていた。しばらくして、黒いスーツを着た２人の“イケメン”が登場。アパートの階段を上がり開放廊下に立つ。そして、カメラに向かってポーズ……。俳優の岡田将生（36）と染谷将太（33）である。

この日、２人は４月期の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）の撮影に臨んでいた。

「１月20日、同ドラマの制作&キャストが発表されました。殺人事件の時効廃止の２日前に両親殺害事件が未解決のまま時効を迎えてしまった兄弟が、自らの手で裁くべく、真相を追い続けるクライムサスペンスドラマです。脚本は、元お笑いコンビ『グレートチキンパワーズ』（’05年解散）の渡辺啓氏による完全オリジナルストーリー。主役の岡田は刑事で兄・田鎖真（たぐさり・まこと）を。染谷は検視官の弟・田鎖稔（たぐさり・みのる）を演じています」（テレビ誌ライター）

岡田と染谷の共演は、本作で６作目。初共演は、’07年のドラマ『生徒諸君！』（テレビ朝日系）だった。その後も’11年公開の映画『アントキノイノチ』や’15年公開の映画『ストレイヤーズ・クロニクル』などで共演。自他ともに認める気心の知れたコンビが再タッグを組むことになった。

冒頭の撮影当日も、２人の相性はバッチリだった。この日は、スチール撮影も行われていたのか、アパートの廊下に並んだ２人は、両手を前に、ポーズを取っていた。その合間、岡田が染谷に向かって話しかけ、それに対し、染谷が必死に笑いを堪える様子もうかがえた。まさに兄弟のような親密さを感じたのだった。

TBSテレビの公式YouTubeチャンネル『TBS公式YouTuboo』のインタビューで、岡田は、

〈（プロデューサーから）弟役の相談をされた時に、まずやっぱり、染谷くんにやってほしいなと思って……（中略）「あなたと一緒に兄弟をやりたいんだ！」という思いを込めて連絡して〉

と、自身が染谷を指名したと話し、

〈染谷くんとまたもう一度一緒にお芝居をしたかったので本当に嬉しかったです〉

と、熱い思いを語っている。一方、染谷は、

〈岡田くんと兄弟というイメージを持って台本を開いた瞬間に、とても愛おしい兄弟が台本に描かれていて（中略）二人の感情がものすごく個性的に、かつ感情的に描かれていて、それがすごく面白かったのと、なんせ、エモいなと。すごくエモいと思いました〉

などと語った。共演歴20年という、相性バッチリの２人が織りなす物語に、期待しかない。

