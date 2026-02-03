日産自動車株式会社は、「日産アリア NISMO」マイナーチェンジモデルの価格を発表し、2026年3月19日に発売すると発表した。

電動NISMOロードカーのフラグシップとして位置付けられる同モデルは、「アリア」e-4ORCEをベースに専用チューニングを施し、高い動力性能と走行性能を追求した一台である。今回の改良では、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムやAC外部給電コネクターなどを新たに採用し、先進性と利便性を強化した。価格はB6が849万8600円、B9が951万600円となる。

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区 社長：イヴァン エスピノーサ）は29日、12月に発表した「日産アリア NISMO」マイナーチェンジモデルの価格を発表しました。同モデルは3月19日に発売します。

「アリアNISMO」*1は「アリア」e-4ORCEにNISMO専用のチューニングを施し、「アリア」の持つ圧倒的な動力性能をさらに引き上げた、電動NISMOロードカーのフラグシップです。今回のマイナーチェンジでは「アリア」と同様に、Google*2搭載のNissanConnectインフォテインメントシステム、「AC外部給電コネクター」、「インテリジェント ディスタンスコントロール」を採用します。「アリアNISMO」が誇る高揚感のある走りに加え、革新的な機能を追加することで新たなEV体験を切り拓きます。

*1: 「日産アリア NISMO」は持込み登録車で、日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（NMC）の取り扱いとなります。

*2: Google、Googleマップは、Google LLCの商標です。

「日産アリアNISMO」全国希望小売価格（消費税込み）

＊総電力量 B6:66kW、B9:91kW。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧（V）と容量（Ah）、セル数によって求められます。

