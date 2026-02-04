「ビートルジュース」（1988年）と続編の「ビートルジュース ビートルジュース」（2024年）ではウィノナ・ライダー演じるリディア・ディーツの母デリアを、「ホーム・アローン」シリーズではマコーレー・カルキン演じるケビン・マカリスターの母ケイトを演じたことで知られる女優キャサリン・オハラさんが死去した。71歳だった。1月30日、マネジャーが「ピープル」誌に訃報を伝えたが、詳しい死因は明かされていない。ロサンゼルスの自宅で、短い闘病の末に息を引き取ったという。



【写真】笑顔の「ビートルジュース」ファミリーの中心にオハラさん ティム・バートン監督の愛が伝わる

オハラさんはカナダ・トロント生まれ。7人きょうだいのひとりとして育ち、初舞台はキリスト降誕劇で聖母マリアを演じたことだった。高校卒業後はトロントの名門セカンド・シティ劇場でウェイトレスとして働き、そこでダン・エイクロイドやジョー・フラハティらと出会う。1974年に劇団入りし、80年代にはスケッチ番組「セカンド・シティ・テレビジョン」で人気に。メリル・ストリープやブルック・シールズのものまねで注目を集めた。



映画デビューは1980年。ジョン・キャンディ、ユージン・レヴィらと共演した「Double Negative」だった。声優としての評価も高く、ティム・バートン監督作品では常連。「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」（1994年）ではヒロインのサリー役、「フランケンウィニー」（2012年）では主人公ヴィクター・フランケンシュタインの母スーザン、「アダムス・ファミリー」（2020年、声のみの出演）では祖母フランプを演じるなどした。



近年ではカナダのドラマシリーズ「シッツ・クリーク」での演技が高く評価され、2020年にエミー賞主演女優賞（コメディ部門）を受賞した。



訃報を受け、追悼の声が相次いでいる。バートン監督は「ビートルジュース」ファミリーとのオフショットを投稿し「キャサリン、愛しています。この写真は、あなたが私たちみんなにどれほどの光を与えてくれたかを示しています。あなたは私の人生において特別な存在で、今後もずっと特別です」と愛を伝えた。



カルキンは「ママ。まだ時間があると思ってた。もっと話したかった。愛してる。また会おう」と投稿。ドラマ「THE LAST OF US」で共演したペドロ・パスカルは「あなたのそばにいられたことは天才的な幸運。世界の光が少し減った」とコメントした。「ビートルジュース」シリーズのマイケル・キートンも「偽の妻で、偽の宿敵で、そして本当の友人だった」と別れを惜しんだ。カナダのマーク・カーニー首相やジャスティン・トルドー前首相も、キャサリンの功績を讃えている。



