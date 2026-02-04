第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東京都東支部予選・第２１回大田区長杯が８日に開幕する。過去１０年、７度決勝で対戦している東京城南ボーイズと志村ボーイズが１回戦（１１日）でいきなり激突する。春１４度・夏１２度出場の東京城南と春１５度・夏１７度、１９８６年夏から３季連続全国大会優勝の志村。支部をけん引してきた両雄が意地とプライドを懸けてぶつかる。

初戦で宿敵・志村との対戦が決まり、東京城南・笹谷主将は「少し驚いたけれど、自分たちの野球をやるだけです」と平常心を強調した。大枝茂明監督（６３）も「秋よりもみんな体も大きくなって自覚も出てきた」と手応えを口にした。

“勝ち”を知るトリオがいるのも強みだ。エース左腕・佐藤と白川捕手、二塁手・河野は東京世田谷（小学生の部）で６年時に夏春全国制覇を達成している。河野は「全国を決めて大枝監督を胴上げする」と気合。１２０キロ台後半の直球が武器の佐藤は「（背番号）１８番はエースなのでチームを鼓舞して優勝に導きたい」と意気込む。昨夏に加入した白川は「（佐藤は）もともとコントロールが良かったけれど、キレが増した。角度もあるし球速も速くなった」と、バッテリー再結成でエースの成長を実感している。

主軸の榎はライオンズジュニア出身。公式戦でも７割近い打率を残す、指揮官が「抜群です」という逸材は「一発勝負なので、絶対負けないという気持ちです」とキバをむく。ベイスターズジュニア出身の笹谷主将は「常に勝って日本一になる」。“常勝・城南”を合言葉に決戦に挑む。

【東京城南ボーイズ・名簿】※は主将

▽２年生 ※笹谷海陽、飯田啓太、植草大輔、浦野維爽輝、榎凛久、小川汰凰、海保勇斗、梶太翔、川本結大、金子凛久、川崎修治、北村隼人、久保ノ谷佑、河野晴斗、越野貴翔、酒井頼、佐藤桜河、白川瑛都、只津佑也、千種遼大、東峰一真、中島健心、中村晟太郎、南里元、根岸奏多、花輪一至、細川龍樹、宮本櫂、森英、横尾翼、横川漣音、米田源太、