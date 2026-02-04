俳優・原田龍二の妻でタレントの原田愛が、夫婦で長男をお見送りした様子をアップした。

4日までに自身のブログを更新し「行ってしまった」と題して投稿。「お気づきの方もいらっしゃいました。そうなんです。息子がまたまた旅立ちました」と明かした。

長男は、サッカー留学していたアメリカの大学を昨年に卒業。愛は、昨年１２月の投稿で「息子の大学の卒業式に出席しました」と明かし、２ショットを披露している。

あれから約１か月半。長男は再び海外へ旅立ったそうだ。愛は「行っちゃったーーーー。慣れたとはいへ、原田パパは号泣して。私もやっぱり泣いてしまいましたが」と、長男をハグしながら号泣する夫の姿を撮影。「束の間楽しい時間も過ごせて、また新たな出発にむかって行った息子。なんだかぽかーんとしてしまって今日は何を書いて良いか頭が働きません」と虚無感ををつづった。

続く投稿では「夢に向かっていく息子の姿は頼もしい。背中を押すどころかそんなチャレンジをする息子の姿に私が背中を押してもらっています」という。「また距離は離れてしまったけれど、気持ちはつながっています。息子はサッカー選手としてまだまだチャレンジしていくそうです」とつづり、「まるで子供のように原田パパが大泣きでした。何度経験してもお別れは、、さみしいものですね」。しかし「息子は涙は見せず笑顔で出発しました！」と息子の様子を明かした。

一夜明けた３日、再びブログを更新。「無事に到着の連絡が来ました。ほっとしました！」と伝え、「最終到着地はオーストラリアのメルボルンです。「ハワイみたいな気候だよ！！と嬉（うれ）しそうな連絡が入りました」と安どの様子だった。

原田夫婦は２００１年に結婚し、１男１女がいる。愛はインスタグラムのプロフィール欄に「夫・原田龍二 息子・２３才 娘・１９才 ５２才の私…」と家族について説明している。