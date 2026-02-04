なにわ男子・道枝駿佑、Snow Man＆SixTONESの活躍へ“焦り”「続かないといけないな」
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、4日発売のエンタメ専門誌『日経エンタテインメント！』2026年3月号（日経BP）の表紙に登場する。グループとして今年でデビュー5周年を迎えるなかで俳優としての成長も見せている彼が、5年目の胸中をじっくり語っている。
【動画】道枝駿佑＆めるるの切ない恋…『君が最後に遺した歌』最新予告が公開
3月20日に公開される主演映画『君が最後に遺した歌』は4年前に大ヒットした『今夜、世界からこの恋が消えても』（以下、『セカコイ』）の座組で製作された新作。『セカコイ』は韓国を中心にアジア圏でも大ヒットし、自身の転機にもなった。同作を機に「もっとアジアでも活動していきたい」と思うようになった一方で、改めての気づきもあったという。
「そもそも『セカコイ』は日本の皆さんが盛り上げてくださったおかげで海外の映画祭に出品できたと思うんです。だから僕の動き方としては、まずは自分のそばにいる人たちの心に届けることを第一に考えたい。どんなにいい作品に携われたとしても、僕を応援してくださる人が見て、喜んでもらえることが大切だと思っていて、そのことは絶対に忘れずにいたい」と矜持を語る。
今作では思春期から社会人になる時系列の中で、「泣き」の場面が多い。それに対しては「僕はもともと感情の幅がそんなに広いタイプじゃない（苦笑）。だからこそ、今回はいい意味で自分の限界を知ることができた」とも。撮影現場で生まれる感情を素直にアウトプットするドキュメンタリーのような撮影スタイルは、自身にとって収穫が多かったと明かした。同時にその「とりあえずやってみる」という姿勢は、アイドル業を始めた頃に叩き込まれた“原点”ともいうべきやり方でもあったようだ。
なにわ男子としては今年11月に5周年。昨年はKing ＆ Prince、SixTONES、Snow Manら先輩グループに先駆けてアジアツアーを実施した。今年は1月から2月にかけて自身初のドームツアーを開催するなど着実なステップアップを見せているが、海外作品に出演するSnow Manの向井康二や目黒蓮の名前を挙げながら、「個人だけでなく、グループとしてもSixTONES、Snow Manがすごく華々しく活躍しているので、なにわ男子もそれに続かないといけないなっていう焦りはあります。後輩もどんどんデビューしていくわけで、追いかけたくなるような背中を見せていかないと」と、自分たちの置かれている立場を冷静に分析。
グループとしてもう1つ上がるためにはどうすればいいか。道枝の考える“なにわ男子の未来像”とは――。『君が最後に遺した歌』監督の三木孝浩監督が語る「道枝駿佑とアジア」と合わせて、読み応えのあるロングインタビューとなっている。
恒例のプライベート質問も掲載。プライベートと仕事の棲み分けは「自然にできている」と屈託なく話す道枝に「好きなお酒」「印象に残っているうちわは？」など、9つの質問をぶつけた。お酒のアテに関する質問では、頻繁にデリバリーしてもらうほど気に入っていたという、ちょっと意外なメニューを回答。道枝からはあまり想像がつかない、そのつまみとは。
特集は「恋愛コンテンツ最前線」。変化の兆しが見られるラブストーリー分野について制作者の狙うところや、「韓国ドラマ」「BL」「恋リア」の最新トピックを紹介。また、「アニメ最新トレンド2026」特集では、企業の動きや注目作品を見ていきながら、アニメ産業のこれからを追っている。インタビューは、&TEAM、上田晋也、MORE STARら。他に「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」のライブリポート、『龍が如く』の作品研究なども掲載している。
【動画】道枝駿佑＆めるるの切ない恋…『君が最後に遺した歌』最新予告が公開
3月20日に公開される主演映画『君が最後に遺した歌』は4年前に大ヒットした『今夜、世界からこの恋が消えても』（以下、『セカコイ』）の座組で製作された新作。『セカコイ』は韓国を中心にアジア圏でも大ヒットし、自身の転機にもなった。同作を機に「もっとアジアでも活動していきたい」と思うようになった一方で、改めての気づきもあったという。
今作では思春期から社会人になる時系列の中で、「泣き」の場面が多い。それに対しては「僕はもともと感情の幅がそんなに広いタイプじゃない（苦笑）。だからこそ、今回はいい意味で自分の限界を知ることができた」とも。撮影現場で生まれる感情を素直にアウトプットするドキュメンタリーのような撮影スタイルは、自身にとって収穫が多かったと明かした。同時にその「とりあえずやってみる」という姿勢は、アイドル業を始めた頃に叩き込まれた“原点”ともいうべきやり方でもあったようだ。
なにわ男子としては今年11月に5周年。昨年はKing ＆ Prince、SixTONES、Snow Manら先輩グループに先駆けてアジアツアーを実施した。今年は1月から2月にかけて自身初のドームツアーを開催するなど着実なステップアップを見せているが、海外作品に出演するSnow Manの向井康二や目黒蓮の名前を挙げながら、「個人だけでなく、グループとしてもSixTONES、Snow Manがすごく華々しく活躍しているので、なにわ男子もそれに続かないといけないなっていう焦りはあります。後輩もどんどんデビューしていくわけで、追いかけたくなるような背中を見せていかないと」と、自分たちの置かれている立場を冷静に分析。
グループとしてもう1つ上がるためにはどうすればいいか。道枝の考える“なにわ男子の未来像”とは――。『君が最後に遺した歌』監督の三木孝浩監督が語る「道枝駿佑とアジア」と合わせて、読み応えのあるロングインタビューとなっている。
恒例のプライベート質問も掲載。プライベートと仕事の棲み分けは「自然にできている」と屈託なく話す道枝に「好きなお酒」「印象に残っているうちわは？」など、9つの質問をぶつけた。お酒のアテに関する質問では、頻繁にデリバリーしてもらうほど気に入っていたという、ちょっと意外なメニューを回答。道枝からはあまり想像がつかない、そのつまみとは。
特集は「恋愛コンテンツ最前線」。変化の兆しが見られるラブストーリー分野について制作者の狙うところや、「韓国ドラマ」「BL」「恋リア」の最新トピックを紹介。また、「アニメ最新トレンド2026」特集では、企業の動きや注目作品を見ていきながら、アニメ産業のこれからを追っている。インタビューは、&TEAM、上田晋也、MORE STARら。他に「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」のライブリポート、『龍が如く』の作品研究なども掲載している。