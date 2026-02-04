目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』主要キャスト総出演の最新特報映像解禁 ムビチケ発売も決定
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、本編をふんだんに使用した、初出し映像満載の最新特報映像が解禁された。豪華キャスト陣が演じる、再現度MAXのキャラクターが総出演し、暴れまくる映像となっている。あわせて、目黒演じる2人の坂本が共存するティザービジュアルをあしらったムビチケ前売券が6日より販売されることが発表された。
【動画】再現度やば！『SAKAMOTO DAYS』主要キャストが暴れまくる最新特報
「坂本君に懸賞金が懸けられたよ」北村匠海演じる南雲の不穏な一言から、息つく暇もなく坂本（目黒）が、愛する家族と平穏な日常を守るため、命懸けで戦う圧巻の戦闘シーンが畳みかけられ、一気に物語の世界に引き込まれる特報映像。坂本やシン（高橋文哉）・葵（上戸彩）だけでなく、陸少糖（横田真悠）・平助（戸塚純貴）や、最強の殺し屋集団「ORDER」に所属する南雲（北村）・神々廻（八木勇征）・大佛（生見愛瑠）、そして×（読み方：スラー）一派として坂本の前に立ちはだかる鹿島（塩野瑛久）・勢羽（渡邊圭祐）、さらにはいまだ謎に包まれている×（読み方：スラー）もついに登場。原作の世界観を丁寧に作り上げた渾身の映像となる。
さらに終盤には、坂本が何よりも大切にしている家族との、心温まるほっこりする日常の場面も映しだされる。手に汗握る圧巻のアクションパートと、思わず微笑んでしまう平穏な日常パートという、対極にある2つの要素の絶妙な融合こそが「SAKAMOTO DAYS」の大きな魅力の一つであり、メリハリの効いた、まさに本作らしい特報映像となった。
ムビチケ前売券は、推定体重約140キロの〈ふくよかな坂本〉と、鋭い眼光でただならぬオーラを放つ〈スマートな坂本〉の二面性が描かれており、目黒扮する2人の坂本が共存する特別デザインとなっている。
本作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
坂本の相棒・朝倉シンに高橋、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸。そのほか、横田、戸塚、塩野、渡邊、北村、八木、生見という豪華キャスト陣が出演することが続々と解禁されている。
