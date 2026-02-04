IVEの日本人メンバー・レイ、ランジェリー風衣装で大人の魅力…“ベッド自撮り”にファン悶絶

IVEのレイが、色香漂う美貌を披露し、ファンの視線を釘付けにした。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】レイ、キャミソール姿で“ベッド自撮り”

公開された写真の中でレイは、ピンク色のシルクキャミソールにレオパード柄のアウターを合わせたラグジュアリーな装いを披露。アンニュイな眼差しで洗練されたオーラを放っている。

柔らかな照明に包まれた室内で、テーブルに身を預けたり、ベッドに横たわったりと、これまでの可愛らしいイメージとは異なる大人びたムードを演出。成熟した色香を漂わせ、ファンを魅了した。

投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「大人の魅力がすごい」「芸術作品みたい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、2月9日に2ndフルアルバムの先行公開曲『BANG BANG』をリリースし、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』でカムバックを果たす予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。