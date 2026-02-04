PRONTOに桜満開♡春限定ドリンクと桜スイーツが登場

毎年楽しみにしている人も多い、PRONTOの春限定メニューが今年も登場。2026年は、桜のやさしい香りと華やかな見た目が魅力のドリンク3種と、人気スイーツの限定パンケーキがラインナップします。カフェタイムにぴったりなデザート感覚の一杯から、ほっと心ほどけるミルクティーまで、春のひとときを彩るメニューが勢ぞろい。お花見気分を味わいたい日に立ち寄りたくなる内容です♡

パフェ気分のアイス桜わらび餅ラテ

価格：R748円・L891円(税込)

春季限定の【Pラテ】アイス桜わらび餅ラテは、桜ミルクにわらび餅、さくら餡、さくらソース、ホイップを重ねたデザートドリンク。

桜の花びら(塩漬け)と桜風味のジュレ、Pクッキーをトッピングし、見た目も華やかに仕上げています。もちもち食感とやさしい甘さで、ひと口ごとに春を感じられる一杯です。

桜香る2種のミルクティー

アイス桜ミルクティー／桜舞うロイヤルミルクティー



左 価格：R605円・L693円(税込)／右 価格：660円(税込)※Lのみ

アイス桜ミルクティーは、濃厚な紅茶とまろやかなミルクに桜の風味を合わせた、すっきりと楽しめるコールドドリンク。

桜舞うロイヤルミルクティーは、桜の花びらが浮かぶホット仕様で、ミルクフォームのやさしい口当たりが魅力です。気分や気温に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

桜色にときめく限定スイーツ

価格：単品825円・ドリンクセット1,177円(税込)

スフレパンケーキの期間限定商品として、桜スフレパンケーキ～リッチ塩ホイップ～が登場。

ふわふわの生地に、塩味をきかせたホイップクリームと桜葉入り餡を合わせ、甘さと塩味のバランスが絶妙な仕上がりです。ドリンクとセットで、春らしいカフェタイムを満喫できます。

PRONTOで味わう春のご褒美時間

桜の香りと華やかなビジュアルがそろったPRONTOの春限定メニューは、忙しい日常に季節のときめきを添えてくれる存在。

カフェタイム限定だからこそ、ゆったり過ごす時間のお供に選びたいですね。

販売期間は2026年2月17日(火)～4月13日(月)予定。この時期だけの桜メニューで、心ほどける春のひとときを楽しんでみてください♪