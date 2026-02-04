飯島直子、朝の手作り“フライパン飯”を披露 定番おかずの豪快な食卓ショットに反響「お野菜タンパク質たっぷり」「フライパンごと食卓に」「ボリューム満点だね」
俳優・タレントの飯島直子（57）が3日、自身のインスタグラムを更新。最近定番化しているという、手作りの朝ごはんメニューを披露した。
【写真】「お野菜タンパク質たっぷり」「ボリューム満点だね」飯島直子が披露した、朝の手作り“フライパン飯” ※2枚目
飯島は現在、出演舞台『NUKIDO』（21日より開幕）の稽古中。直近の投稿では、慌ただしい日々を送っていることを伝え、1月28日の投稿では「なんやかんやと連日、とおくまで出勤しているため朝時間なく ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」と“フライパン飯”の朝ごはんが定着していることを明かしていた。
この日も「そんなこんなで今朝も連日おなじモノ食べ出勤」とつづり、朝ごはんの写真をアップ。おかずは、炒めた千切りキャベツの上にサラダチキン、トマトをのせ、最後に卵を割って目玉焼きにしたもの。飯島は「朝は生の野菜が食べずらく茹で、炒めが大量に食べられわたしにはピッタリです」と話し、写真では、フライパン1つで作っている様子を紹介している。
そして、飯島は作ったフライパン飯をダイレクトにテーブルへ。食卓には、そのほかトーストと野菜ジュースらしき飲み物が添えられていた。
コメント欄には「きゃはフライパンごと食卓に 大量キャベツの炒め物めちゃ美味しそう」「最近のいつものフライパン皿 忙しいのが伝わります」「少しでも作って食べようとする直ちゃん立派」「お野菜タンパク質たっぷり」「ボリューム満点だね」「たっぷり栄養満点のフライパン飯素晴らしい」「今週末は真似っ子してコレ作ろうと思っています」などと、さまざまな反響が寄せられている。
