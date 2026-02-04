【シンガポール＝井戸田崇志】アジア最大級の航空・防衛見本市「シンガポール・エアショー」が３日に開幕した。

防衛装備庁が設置したブースには、関連企業１４社が出展している。日本政府は装備品の輸出拡大による防衛産業の基盤強化を目指す。

見本市には、欧米や中国など５０以上の国・地域から１０００社以上が参加する。防衛装備庁の出展は２回目となる。

日本勢で注目を集めそうなのが、航空機や船などの警戒・監視に関連した技術だ。特に多くの島を抱える東南アジア各国で関心が高い。ＩＨＩと三菱電機は、複数の人工衛星を一体運用し、広範囲で監視を行ったり、天候が悪いときの警戒能力を高めたりできるシステムをそれぞれＰＲしている。中小企業の技術もある。名古屋市の新興企業エアカムイは、操縦訓練用に低コストで大量生産できる段ボール製ドローンを出展、京都府の繊維メーカーミツフジは、作戦指揮を行う野外テントでの使用を想定し、外部からの電磁波を遮断できる繊維を紹介している。

日本は長年、武器輸出を事実上禁じてきた。その結果、納入先は自衛隊に限られ、防衛産業の生産能力は弱体化した。ストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）によると、２０２４年の世界の防衛企業上位１００社の販売額は２３年比６％増の６７９０億ドル（約１０５兆円）に拡大する一方、三菱重工業など日本勢５社の販売額は１３３億ドルと全体の２％にすぎない状況だ。

今後、日本の防衛産業の成長には、輸出の拡大で生産量を増やし、コスト削減を図ることが欠かせない。しかし、日本企業で完成品の輸出が実現したのは三菱電機がフィリピンに輸出した警戒管制レーダーの１例しかない。それでも、同社の岩松和之防衛グローバル営業部長は「輸出実績ができたことで、各国の当社製品への関心が高まった」と今後の受注拡大に期待感を示す。

安全保障政策に詳しい地経学研究所の小木洋人主任研究員は「輸出による生産増は事業の持続可能性を高め、安全保障の確保にもつながる。官民一体で日本の特長を訴えていく必要がある」と指摘している。