長期休みに行きたいと思う「大阪府の旅行先」ランキング！ 2位「大阪城」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さの中に、春の気配が少しずつ感じられるこの頃。次の長期休みを見据えて、旅先選びを始める人も多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、そんな特別な休暇にこそ訪れたい国内の目的地。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「大阪府の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「大阪府の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大阪城（56票）「大阪城」が2位にランクイン。豊臣秀吉の居城として知られ、現在は歴史博物館として親しまれる大阪の象徴です。天守閣内では歴史資料の展示が楽しめるほか、周囲の大阪城公園は自然が美しく、散策やイベントも充実。歴史ファンのみならず、家族連れや海外観光客からも高い支持を得ています。
回答者からは「御城の中が資料館になっており、勉強しつつゆっくり見るのにちょうど良いから」（30代女性／石川県）、「城からの眺めが良いのと、大阪城の周りの大阪城公園が池もあり散歩してて楽しいから」（30代女性／兵庫県）、「豊臣秀吉が築いた大阪城は、一生に一度は見てみたいです」（70代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：海遊館（59票）僅差で1位に輝いたのは「海遊館」でした。世界最大級の水族館として知られ、巨大な水槽で悠々と泳ぐジンベエザメは圧巻の迫力です。太平洋を取り囲む自然環境を再現した展示は教育的で、子どもから大人まで夢中になれるスポット。長期休みにじっくりと海の神秘に触れたいと願う多くの人々に選ばれました。
回答者からは「規模が大きく見応えがあり、ゆっくり楽しめるから」（50代女性／兵庫県）、「家から近くて、何度も行ってるんですけど、行くたびに子どもたちの反応が違って。同じ場所でも、成長を感じられるのが楽しくて何回でも行きたくなる場所です」（30代女性／兵庫県）、「世界最大級の水族館として有名で、一度は訪れてみたいと感じていたため。展示のスケールが大きく、ジンベエザメなど珍しい生き物を間近で見られる点が魅力。周辺に観光スポットも多く、長期休みの旅行先として効率よく楽しめそうだと思った」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)