山田孝之の愛車に注目！

俳優の山崎育三郎さんの公式YouTubeチャンネルに、初回ゲストとして山田孝之さんが登場しました。

動画内では山田さんの愛車で移動する様子が映され、そのモデル選びに関心が集まっています。

【動画】超カッコイイ！ 「山田孝之」×「“超デカい”トヨタ車」を動画で見る！

動画では、沖縄に拠点を移した山田孝之さんを山崎育三郎さんが訪ねる様子が描かれ、豊かな自然の中で二人が会話や食事を楽しむ姿が収められています。

なかでも冒頭では、山田さんが愛車に乗って登場するシーンが視聴者の目を引きました。

山田さんが運転していたのは、トヨタ「ハイラックスGRスポーツ」です。

1968年の初代誕生以来、世界中で耐久性と信頼性を評価されてきたハイラックスの流れを汲むモデル。現行型は2017年登場の8代目をベースに2021年に追加されたGRスポーツ仕様です。

専用サスペンションやスポーティな内外装を備え、全長5320mm×全幅1900mm×全高1840mmという堂々としたサイズが特徴です。

搭載される2.4リッターディーゼルエンジンは最高出力150PS、最大トルク400Nmを発揮し、WLTCモード燃費は11.7km／L。車両価格は431万2000円（消費税込み）と案内されていました。

なお、現行ハイラックスは現在生産休止中で、次期9代目モデルは2025年11月に世界初公開済み。日本では2026年年央頃にディーゼル仕様が発売予定となっています。

山田さんの愛車はホワイトのボディにホワイト基調のシートを組み合わせた爽やかな仕様。清涼感のある佇まいは、沖縄での生活に寄り添う相棒として映り、視聴者の印象にも残りました。

動画公開後には、「カッコイイ！」「似合う」「こういう一台を日常で使うのがかっこいい」といった声が寄せられ、デザインやクルマ選びに対する評価が多く見られました。

悪路走破性と快適性を両立したGRスポーツは、自然豊かな環境で暮らす山田さんのライフスタイルにふさわしい一台として、多くのファンから共感を集めています。