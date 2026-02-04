本日の予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想 53.3 前回 53.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:00
予想 51.9 前回 51.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（12月）19:00
予想 -0.1% 前回 0.5%（前月比)
予想 -2.1% 前回 -1.7%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（1月）19:00
予想 -0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.9%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.3%（コア・前年比)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30
予想 54.3 前回 54.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/24 - 01/30）21:00
予想 N/A 前回 -8.5%（前週比)
ADP雇用者数（1月）22:15
予想 4.5万人 前回 4.1万人（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45
予想 52.5 前回 52.5（非製造業PMI・確報値)
予想 52.8 前回 52.8（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（1月）5日00:00
予想 53.4 前回 54.4（ISM非製造業景気指数)
※予定は変更することがあります
