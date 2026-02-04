今回は、妻の行動を制限する夫を、兄が撃退したエピソードを紹介します。

夫はよく外泊してるのに…

「私には小1の息子がいますが、息子が生まれてから泊まりがけで友達と旅行したことがありません。ただ、たまには私も子ども抜きで旅行してみたい、と思うことがありました。

そんなある日、高校時代の友達に旅行に誘われたんです。息子ももう小学生だし、1泊ぐらい私がいなくても問題ないだろうと思い夫に聞くと、『夜に母親がいないと子どもが不安になる。ママの外泊はまだダメだ』と言って、反対してきたんです。

でも、夫はよく友達と泊まりがけの旅行をしているし、ほとんど遊びのような出張にもよく行っているんですが……。

その話を私の兄にすると、兄は『それはおかしいな』と言って怒っていました。その後、兄が家に来てくれたのですが、『母親だけ外泊禁止っておかしいだろ？』『夫婦として不平等だ』と、夫に強めの口調で言ってくれたんです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ この夫は、自分が遊びの出張に行った後、その出張がいかに楽しかったかを、妻や妻のお兄さんにもペラペラと話していたようですが……無神経すぎますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。