　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万4100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56496.01円　　ボリンジャーバンド3σ
55296.54円　　ボリンジャーバンド2σ
54720.66円　　3日日経平均株価現物終値
54100.00円　　4日夜間取引終値
54097.07円　　ボリンジャーバンド1σ
53610.00円　　5日移動平均
53520.00円　　一目均衡表・転換線
52897.60円　　25日移動平均
52535.00円　　一目均衡表・基準線
51698.13円　　ボリンジャーバンド-1σ
50985.73円　　75日移動平均
50498.66円　　ボリンジャーバンド2σ
49660.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49299.19円　　ボリンジャーバンド3σ
48940.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
44343.15円　　200日移動平均


株探ニュース