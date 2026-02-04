日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万4100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56496.01円 ボリンジャーバンド3σ
55296.54円 ボリンジャーバンド2σ
54720.66円 3日日経平均株価現物終値
54100.00円 4日夜間取引終値
54097.07円 ボリンジャーバンド1σ
53610.00円 5日移動平均
53520.00円 一目均衡表・転換線
52897.60円 25日移動平均
52535.00円 一目均衡表・基準線
51698.13円 ボリンジャーバンド-1σ
50985.73円 75日移動平均
50498.66円 ボリンジャーバンド2σ
49660.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49299.19円 ボリンジャーバンド3σ
48940.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
44343.15円 200日移動平均
株探ニュース
