TOPIX先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3ポイント安の3642.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3794.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
3717.91ポイント ボリンジャーバンド2σ
3645.84ポイント 3日TOPIX現物終値
3642.50ポイント 4日夜間取引終値
3641.48ポイント ボリンジャーバンド1σ
3588.10ポイント 5日移動平均
3571.00ポイント 一目均衡表・転換線
3565.06ポイント 25日移動平均
3546.25ポイント 一目均衡表・基準線
3488.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3412.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
3408.89ポイント 75日移動平均
3366.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3335.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3087.09ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3794.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
3717.91ポイント ボリンジャーバンド2σ
3645.84ポイント 3日TOPIX現物終値
3642.50ポイント 4日夜間取引終値
3641.48ポイント ボリンジャーバンド1σ
3588.10ポイント 5日移動平均
3571.00ポイント 一目均衡表・転換線
3565.06ポイント 25日移動平均
3546.25ポイント 一目均衡表・基準線
3488.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3412.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
3408.89ポイント 75日移動平均
3366.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3335.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3087.09ポイント 200日移動平均
株探ニュース