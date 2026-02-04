　4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3ポイント安の3642.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3794.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3717.91ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3645.84ポイント　　3日TOPIX現物終値
3642.50ポイント　　4日夜間取引終値
3641.48ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3588.10ポイント　　5日移動平均
3571.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3565.06ポイント　　25日移動平均
3546.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3488.64ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3412.21ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3408.89ポイント　　75日移動平均
3366.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3335.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3087.09ポイント　　200日移動平均


株探ニュース