グロース先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
765.14ポイント ボリンジャーバンド3σ
746.44ポイント ボリンジャーバンド2σ
727.74ポイント ボリンジャーバンド1σ
723.95ポイント 200日移動平均
715.44ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値
709.04ポイント 25日移動平均
707.40ポイント 5日移動平均
700.00ポイント 4日夜間取引終値
699.00ポイント 一目均衡表・転換線
697.67ポイント 75日移動平均
694.50ポイント 一目均衡表・基準線
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
690.34ポイント ボリンジャーバンド-1σ
671.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
657.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
652.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
