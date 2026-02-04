　4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

765.14ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
746.44ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
727.74ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
723.95ポイント　　200日移動平均
715.44ポイント　　3日東証グロース市場250指数現物終値
709.04ポイント　　25日移動平均
707.40ポイント　　5日移動平均
700.00ポイント　　4日夜間取引終値
699.00ポイント　　一目均衡表・転換線
697.67ポイント　　75日移動平均
694.50ポイント　　一目均衡表・基準線
692.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
690.34ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
671.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
657.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
652.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


