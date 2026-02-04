日本バスケットボール協会が会見

日本バスケットボール協会（JBA）は3日、男子代表ヘッドコーチ（HC）を務めたトム・ホーバス氏との契約終了に関する緊急記者会見を開催した。島田慎二会長と伊藤拓摩強化委員長が登壇。後任には、Bリーグ琉球の桶谷大HCが就任することも発表した。常に「世界基準」を前提として育成・強化に臨むとしたJBAの新しい方針には、レイカーズ・八村塁の考えと符合するところがあった。

日本バスケ界に激震が走ったのはパリ五輪後の2024年11月。4年後のロサンゼルス五輪に向け、JBAの理事会がホーバス氏の続投を決定した直後だった。NBAの名門レイカーズで活躍する八村が、男子日本代表の強化体制やコーチ人事についてあけすけに批判。昨年8月にも「ここ最近、代表や協会のやり方が違うんじゃないかと指摘しているだけ」と真意を説明していた。

当然、この八村の批判的意見がホーバス氏の電撃退任に繋がったのでは、という質問が会見でも飛んだ。島田会長は「そこが直接的（な影響）ではない」と否定。あくまで「その時のベストな布陣が代表として結集し、世界と戦い、結果を出し、日本国民の皆さんに元気になってもらう」という使命を達成するために、「一体感を持って戦える」日本代表を作ることを逆算した結果だとした。

JBAは25年9月に三屋裕子氏に代わり、Bリーグのチェアマンも務める島田氏が新会長に就任。10月には従来の「技術委員会」を「強化委員会」に改編し、Bリーグ長崎の代表取締役社長兼GMである伊藤氏が強化委員長に就いた。その中で27年ワールドカップや28年ロス五輪、そして12年先まで見据えた世界で戦うための長期戦略を策定。今年1月初旬、新方針についてホーバス氏に説明を行ったという。

しかし、「双方の考えに相違」があったと島田会長。「確固たる信念を持ち、実績もあるホーバス氏に対し、方針の修正をお願いすることは、ホーバス氏のコーチとしての本質に対して一定の変革を強いる部分もあり、ここまで実績のあるホーバス氏に対してリスペクトに欠けているのではないか、という判断のもと、総合的な判断をもってJBAから契約を解消する提案をした」と経緯を語った。

では、ホーバス氏との関係を解消してまで目指す、JBAの新しい方針とはどんなものか。伊藤強化委員長はまず、「強化」の軸として「競技力向上」「人材育成」「普及活動」の3本を挙げた。「競技力向上」については、「世界の強豪国以上のスピードで進化し続ける」「自国基準ではなく、常に『世界基準』を前提として育成・強化」していくことを掲げた。

強化委員長の発言から連想した八村の言葉

「人材育成」の面では「選手、コーチ、トレーナー、SC（ストレングス＆コンディショニング）、アナリスト、レフリーなど、競技力を向上していく上で必要な専門人材を世界基準で育成する」こと。「普及活動」においては「競技者、教える人、観る人、支える人を増やしていく」「バスケットボールの魅力と価値を向上し、バスケ好きを増やす」ことを目標としている。

具体的に「世界基準」とは何を想定しているのか、日本が現時点で世界に劣っている部分は何かを問うと、伊藤強化委員長は「足りないのは経験かなと思っている」と回答。「今、日本を見ると、Bリーグに行って、あるいはU18、U17代表に選ばれて初めて海外の選手と対戦する。そこで海外の高さや強さ、上手さを感じる、というところではもうすでに遅いのでは、と感じている」と続けた。

「より選手が早い段階で世界に触れることができる。それも限られた選手だけじゃなく、その母数をどれだけ増やすことができるか。早い段階で世界のレベルに触れて、そこから成長に変えていくというところ。それが選手だけではなく、コーチたちもその目線を持ってもらう、そういった機会作りが非常に大切なんじゃないかと思う。まず大事なのは世界を知る、そして自分の課題を感じること」

この伊藤強化委員長の発言で連想したのは、昨年8月に八村が名古屋で開催した中高生向けキャンプ「BLACK SAMURAI 2025」だ。八村はここで「僕も小さい頃にNBAに行きたいと思ったとき、日本にいるとレベルが違う。自分がどれだけ足りないかわかることでゴールにたどり着ける。自分もショーケースなどに参加する中で、自信を持てたり、レベルを高くしようと考えられた」と、世界との距離を早期に知る重要性を語っていた。

八村はこのイベントを「日本バスケを“世界基準”にするために」との思いで開催した。選手だけでなく、コーチやスタッフの質も世界レベルに近づけられるようにと、著名なNBAのスキルコーチを招聘し、指導者向けのプログラムも用意した。これも、JBAが掲げる「人材育成」の強化とリンクする。

伊藤強化委員長はHCの人選においては、選手の意見の影響を否定した。一方で「コーチング、トレーニング、食事、宿泊、いろんなことを含めて、選手がしっかり集中し、休めて、成長していく。そういった環境を作っていきたい。その中で選手に意見を聞くことはある」と述べた。協会と選手が同じ方向を見て進んでいける、そんな未来を期待したい。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）