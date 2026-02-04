英プレミアリーグ

海外サッカー、英1部プレミアリーグの試合でゴール後に起きた珍事が話題を呼んでいる。

珍事が起きたのは、現地1月25日に行われたアーセナル対マンチェスター・ユナイテッド（マンU）の伝統の一戦。前半29分の失点直後、マンUのGKセンヌ・ラメンスはボールを拾うと、センターサークルに向かってボールを蹴りだした。緩やかに転がるボールは絶妙な転がり具合を見せて、ピッチど真ん中のセンターマーク付近でピタっと静止。絶妙なキックとなった。

このシーンにプレミアリーグ公式Xも注目。「パス精度99」と記して動画を投稿すると、SNS上の日本人ファンからも反応が相次いでいる。

「まるでカーリング」

「どっちかって言うとゴルフのロングパット」

「ラメンス神による神キック炸裂してた」

「なんかわからんけどすげ」

「技術のうち」

「ラメンスのキック精度はやっぱもっと話題になるべきだよ」

「これのおかげで逆転勝利に繋がったわけだ」

試合は、後半終了間際の勝ち越しゴールで、マンUが今季リーグ戦でホーム無敗の首位アーセナルを3-2で破っている。



（THE ANSWER編集部）