『北方謙三 水滸伝』壮大な群像劇に心震わされるファイナル予告が解禁 木村達成による読書連載企画も発表
織田裕二が主演を務める2月15日放送・配信開始の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）より、エモーショナルかつ壮大な群像劇に心震わされるファイナル予告（感動編）が解禁された。さらに、新連載企画「木村達成、北方謙三『水滸伝』を読む」も発表された。
【動画】エモーショナルで壮大な群像劇に心震える！ 『北方謙三 水滸伝』ファイナル予告
北方謙三の大河小説『水滸伝』を実写化する本作は、腐敗した世にあらがう“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らのキャストが集結した。
このたび、激乱の世を生きる者たちの葛藤、信念、そして絆を、エモーショナルかつ壮大なスケールで映し出したファイナル予告映像が解禁された。「小さな国だが、大きな志を持つ者が集まる国だ―」。廃れきった国を立て直す意志を胸に、叛逆の拠点・梁山泊について語る宋江（織田）の言葉から映像は幕を開ける。
宋江のもとには、同じ志を胸に闘う者たちが集っていく。もう1人の頭領として国家に立ち向かう晁蓋（反町）、国を変えるため、自らの責務を背負い戦い続ける林冲（亀梨）。それぞれが譲れぬ信念を抱えながら、運命へと踏み出していく姿が、熱を帯びた人間ドラマとして描き出されていく。
「助けてやる。信じろ」という晁蓋の言葉に、「頼む」と応える宋江。言葉少なに交わされる2人のやり取りからは、梁山泊を率いる頭領同士の揺るぎない信頼関係が浮かび上がる。
一方、林冲とその妻・張藍（泉里香）の間には、深く愛し合いながらも、抗えぬ運命に引き裂かれていく切なさが漂う。また、気高き正義の武人・楊志（満島）と、彼を静かに支える伴侶・済仁美（波瑠）からは、過酷な時代の中で育まれる温かな家族愛が伝わる。
さらに、宋江に仕えるスパイ・馬桂（松雪）と娘・閻婆惜（吉田美月喜）の姿からは、乱世に翻弄されながらも互いを想い合う親子の絆が胸に迫る。王進（佐藤）と史進（木村達成）が築く真っ直ぐな師弟関係、そして国家を内側から立て直す思想を掲げ、梁山泊の前に立ちはだかる最大の敵・李富（玉山）ら、国のスパイ機関・青蓮寺（せいれんじ）の面々も登場。それぞれの立場、それぞれの正義が交錯し、物語は避けられぬ激突へと向かっていく。
MISIAの主題歌「夜を渡る鳥」がダイナミックに響き渡る中、登場人物たちは理想の国を夢見て、家族のため、仲間のため、そして己の信念のために、命を懸けて生き抜いていく。想いと想いがぶつかり合い、信念と信念が交錯する――壮大でありながら、どこまでも人間的な群像劇。その感情のうねりが、観る者の心を熱く、深い感動へと導いていく。
そして、このファイナル予告編のナレーションを担当するのは、『テニスの王子様』の跡部景吾役や『呪術廻戦』の両面宿儺役をはじめ、人気作品のキャラクターを数多く演じ、その存在感を放ち続けている声優・諏訪部順一。今回、ドラマ本編のナレーションも諏訪部が務めていることが明らかとなった。本予告映像で聴くことのできるその重厚な声は、本編の物語世界にもさらなる深みを与えている。
さらに、新連載企画「木村達成、北方謙三『水滸伝』を読む」も発表された。本作にて、強靭な肉体と闘争心を持つ“九紋竜”史進を演じる木村達成による連載企画で、木村が原作を実際に読み進めていく中で、『水滸伝』シリーズの魅力に加え、ここだけでしか聞けないドラマ撮影時の裏話や作品にかける想いなどを語り明かす読書連載企画となっている。北方謙三「大水滸伝シリーズ」の特設サイトにて掲載される。
心技ともに未熟な荒くれ者でありながら、さまざまな人物たちとの出会いを経て大きな成長を遂げ、やがて梁山泊の一員として戦火の世を駆け抜けていく史進。そんな若武者をこの上なく堂々と演じきった木村と共に、重厚感あふれる物語に触れながら、連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』を存分に味わってほしい。
連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、WOWOWにて2月15日より放送・配信。
