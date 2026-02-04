「それどこの？」って頻繁に聞かれる！【ユニクロ】買って真似したい♡「ジーンズ着回しコーデ」

【ユニクロ】から登場しているカーブジーンズは、穿くだけで今っぽい着こなしに仕上がる注目アイテム。実際に愛用しているインフルエンサーの@marin_vvvさんも、「『それどこの？』ってよく聞いてもらえる」とコメントしており、ひと目でわかる旬のシルエットが好評のようです。今回は、そんなカーブジーンズを取り入れた、大人世代がまるっと真似したいリアルコーデをご紹介します。

やわらかなカーブシルエットがこなれ見え

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

脚の外側に向かって、ふくらみを持たせたシルエットが特徴のバギージーンズ。ハイウエスト仕様なので、ウエストまわりはすっきりしつつ脚長に見せる効果が期待できます。「コットンブレンド素材で、やわらかく快適なはき心地」（公式サイトより）なのも、着心地の良さを大事にしたい大人世代には見逃せないポイント。カラー展開は着回しやすい定番色ばかりで、季節やスタイルを問わず活躍してくれそう。

シンプルトップスでジーンズのシルエットを引き立てて

パッと目をひく鮮やかなイエローのセーターを、ブルーのカーブジーンズでカジュアルに。ジャストサイズのセーターを選ぶことで、ジーンズのシルエットが引き立ち一気に垢抜けた印象に。トップスのインナーには白のカットソーを忍ばせて。首元と裾からきかせた白が、着こなしにメリハリと抜け感をプラス。飾らないのにこなれ見えする大人カジュアルに仕上がります。

裾をロールアップして軽快なカジュアルコーデに

深みのある赤とブルーデニムは、シンプルながらもどこかレトロでおしゃれ見えする組み合わせ。ジーンズをカーブシルエットのものにするだけで、鮮度の高い着こなしへと更新できます。カーブジーンズは裾にボリュームが出すぎないので、ロールアップして穿いてもすっきり決まるのが魅力。ルーズなシルエットながらも軽快さもある、絶妙なバランスに。

シャツ合わせで雰囲気を引き締めて

カーブジーンズでシャツのきちんと感を引き立てた、大人カジュアルコーデ。細かいチェック柄とシックな配色のシャツが、シンプルな着こなしの中で上品なアクセントに。トップスアウトで上半身にボリュームを持たせた分、ジーンズはロールアップして足元のバランスを整えて。

Writer：Emi.S